Absuelto el exalcalde de Cercedilla, Francisco Javier de Pablo, acusado de prevaricación

El Juzgado de lo Penal número 1 de Madrid ha absuelto al exalcalde de Cercedilla Francisco Javier de Pablo (PP), a tres concejales de su equipo de Gobierno y a un arquitecto municipal que fueron denunciados en 2014 por presuntos delitos de prevaricación en la concesión de la obra de un aparcamiento.



Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, “no ha resultado acreditado” que los acusados, puestos de acuerdo, promovieran unas obras en la finca La Cerquilla, que el Ayuntamiento tenía arrendada a su propietario, para ejecutar un aparcamiento asfaltado descubierto, transformando una superficie natural de 3.285 metros, que los acusados habrían acordado adjudicar a la empresa Hilario Rico Matellano, SA, (Hirimasa) sin seguir procedimiento alguno, según sostiene el PSOE de Cercedilla en su denuncia.



La secretaria general del PSOE de Cercedilla, Isabel Pérez Montalvo, como acusación particular, solicitaba para los cuatro miembros del Gobierno local 8 años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo; además de 3 años de prisión y de 18 meses de multa, con cuota diaria de 20 euros.



Además, para el arquitecto técnico municipal pedía siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, de 1 año y seis meses de prisión y de 12 meses de multa, con cuota diaria de 20 euros.



Ocho años después esta sentencia, con fecha de 30 de junio, absuelve “libremente” y “quedan libres de los delitos de los que venían siendo acusados, dejando sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieran adoptado”, tanto al exalcalde como al ex primer teniente de alcalde Francisco Sanchís García (PP), al ex segundo teniente de alcalde, y Juan Carlos Vizcaya Blázquez (Grupo Independiente de Cercedilla), al ex tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago Causapié Olivares; además de al arquitecto técnico municipal.



Tras este proceso judicial, el ex alcalde y actual portavoz del PP en Cercedilla ha declarado a Efe que está “muy contento” tras conocer su absolución y, aunque asegura que “estaba tranquilo”, reconoce que ha sido "muy complicado por sus familias y por todo el tiempo en el que el Grupo Socialista ha sacado en su contra la imputación".



De Pablo ha lamentado que esta denuncia afectó a que perdieran las elecciones pasadas y añade que tiene “muchas ganas” de volver a ser candidato en las próximas elecciones porque lleva muchos años trabajando por Cercedilla y con “muchos proyectos”.