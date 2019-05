5.000 alumnos de Galapagar recibirán estos días becas escolares

Cerca de 5.000 alumnos de Galapagar comenzarán a recibir en los próximos días el importe de sus becas escolares correspondientes al curso escolar 2018-19. Se trata de las ayudas económicas que concede el Ayuntamiento de Galapagar en concepto de comedor escolar, material didáctico y escolarización y que en este curso cumplen ya su sexta edición.

Con una partida cercana a los 300.000 euros, el objetivo es ofrecer un empuje económico para todas aquellas familias que tienen hijos en edad escolar, desde guardería hasta bachillerato, incluyendo a aquellos alumnos que estén cursando estudios de Formación Profesional de Grado Medio en cualquiera de sus modalidades.

Ta y como se hizo el año pasado, la orden de pago se ha realizado de forma simultánea con la publicación de la resolución de las solicitudes excluidas. Ahora, todos los que aparezcan en esta resolución, disponen hasta este lunes 20 para poder realizar las reclamaciones oportunas, que deberán de presentar en el registro del Ayuntamiento. En total, hay 155 excluidas por no cumplir algunos de los requisitos establecidos en las bases, principalmente por no estar empadronados en Galapagar, no aportar la documentación requerida telemáticamente o no estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

Una vez finalizado el plazo de alegaciones, se reunirá el tribunal de becas para cotejar los datos aportados y proceder a la publicación del listado definitivo de excluidos. Todos aquellos cuyas alegaciones se hayan estimado, procederán entonces a recibir el importe correspondiente de sus becas.

El Ayuntamiento ha recibido 1.800 solicitudes de beca. En el caso de las ayudas para comedor, material escolar y uniforme, las familias recibirán una cantidad máxima de 75 € por alumno. Las becas de escolarización o gastos asociados a la escolarización serán de un máximo de 150 € por alumno.