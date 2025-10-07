Más de 19.000 visitas y cerca de 30.000 residuos: el Punto Limpio Móvil de Collado Villalba hace balance del último ejercicio

El Punto Limpio Móvil de Collado Villalba ha recibido más de 19.000 visitas y recogido 30.000 unidades de residuos el último año

Desde que se puso en marcha en 2022, ha facilitado a los vecinos la tarea de reciclar, posibilitando que depositen residuos específicos sin necesidad de desplazarse de su barrio.

El Punto Limpio Móvil de Collado Villalba recibe más de 19.000 visitas anuales y ha recogido en el último año cerca de 30.000 artículos desechados entre envases vacíos de residuos peligrosos, pinturas, fluorescentes, aceite, cartuchos de tinta y tóner, radiografías, colchones, escombros o madera, CD´s, móviles y sus baterías, pilas, aerosoles, ropa y calzado, elementos plásticos, baterías de coche... en resumen, residuos que suelen ser comunes en los hogares y que no deben acabar en la basura ordinaria por su peligrosidad.

La apuesta por el Medio Ambiente es doble: no sólo porque favorece el reciclaje, sino porque no contamina. Y es que el Punto Limpio Móvil es una furgoneta 100% eléctrica.

En su interior, cuenta con diversos contenedores, depósitos y compartimentos para cada tipo de residuo.

Interior del Punto Limpio Móvil

Recorre a lo largo de la semana 18 ubicaciones distintas. Este martes lo hemos podido visitar, para hacer balance, en su parada en la calle Alejandro Gamella, junto a la sede de Cruz Roja.

"Los 18 puntos en los que hace la itinerancia el servicio se seleccionaron principalmente por el tránsito de ciudadanos y, sobre todo, atendiendo un poco las zonas más representativas de cada barrio y zona del municipio", ha apuntado Óscar Martín, Jefe de Servicio en Valoriza, empresa concesionaria de la limpieza viaria y recogida de residuos, que ofrece este servicio.

"Desde que esta iniciativa tiene un funcionamiento alto y constante, hemos notado un nivel de segregación mucho más eficaz, mucha menos aportación de impropios en el resto de fracciones, lo cual se traduce al final en que está funcionando más que notablemente bien el sistema. Un impropio es todo lo que nos encontramos donde no debe estar ahí. Si en la fracción del vidrio encontramos escombro, pues no debería estar, contamina toda la muestra, toda la recogida y todo el esfuerzo que hace tanto el ciudadano como los propios servicios municipales", explica a COPE de la SIERRA Martín.

Según la alcaldesa, Mariola Vargas, este servicio permite realizar “una gestión optima y correcta de los residuos, evitando el depósito inapropiado en contenedores o puntos de aportación no adecuados que imposibilitan el correcto tratamiento de los mismos".

El concejal de Medio Ambiente, Adan Martínez, ha destacado la colaboración ciudadana, que ha permitido recoger un gran volumen de residuos destinados al reciclaje, que de otra forma hubieran acabado en un contenedor, sin ser tratados correctamente. "De esta forma, entre todos contribuimos a contar con una ciudad mucho más limpia y sostenible", apunta.

El edil de Medio Ambiente, Adan Martínez, junto al cartel que informa sobre el Punto Limpio Móvil

DÓNDE ENCONTRARLO

El camión de recogida visita semanalmente los siguientes puntos:

Rincón de las Eras (Frente a Los Valles)

Cañada Real

Cordel de Valladolid

Alejandro Gamella (Recinto Ferial)

Zona del Pabellón Quique Blas

Carretera de Moralzarzal

Plaza del Titi (Villalba Pueblo)

Mirador de la Sierra

El Soto

Camino de la Fonda

Biblioteca Municipal Miguel Hernández (Avenida Batalla de Bailén)

Plaza de Los Belgas

Las Suertes

Calle Rafael Alberti

Calle Asturias

Parque de la Coruña

Polígono industrial P-29

En cada zona permanece estacionado durante dos horas, con el fin de que los usuarios puedan hacer entrega de los artículos a reciclar.

La alcaldesa, con los horarios y lugares donde para el Punto Limpio Móvil y los residuos que recoge

En el caso de enseres y artículos voluminosos, debe solicitarse cita previa, en el teléfono 900 102 982.

top de residuos

¿Qué es lo que más se ha recogido en el último ejercicio en este Punto Limpio Móvil? Aparatos eléctricos y electronicos, seguido de madera, y escombros, tierras y restos inertes. Es el top tres. En la lista, ocupa el último puesto los neumáticos, poco más de un centenar:

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 6.052

Maderas. 3.823

Escombros, tierras y restos inertes. 3.312

Chatarra y metales. 2.914

Voluminosos. 2.105

Papel-Cartón. 2.039

Ropa-textiles y calzado. 1.543

Plásticos. 1.346

Pilas. 1.227

Aceite Vegetal Usado. 807

Disolventes, pinturas, barnices y colas. 656

Tubos fluorescentes. 573

Restos de poda y jardinería. 504

Envases ligeros. 403

Aceite de motor. 397

Tóner y cartuchos impresora. 310

Colchones. 292

Aerosoles. 276

Baterías de Automóvil. 243

Radiografías. 193

Envases de Vidrio. 176

Vidrio plano. 175

Envases de productos químicos. 150

Por dar más cifras: Martín también nos aportado datos del Punto Limpio fijo, en el que se han recogido en el último año unos 6 millones de kilos de residuos.