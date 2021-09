Magazín 8 septiembre 12:20H

or segundo año consecutivo, la Romería de San Lorenzo de El Escorial no podrá celebrarse debido al estado de pandemia. Pese a ello, Restaura Escorial ha apostado por la V Ruta de Tapas Romeras que podrán disfrutarse hasta el próximo domingo, Día de la Patrona. Hasta el 12 de este mes, un total de once locales del municipio han querido sumarse a esta muestra gastronómica.

El cerdo vuelve a ser el protagonista en muchas de las propuestas que van desde los 2,50 euros a los 4,50. Alaska Restaurante apuesta en esta ocasión por unas Milhojas de morcilla y algo más que con caña, tendrá un precio de 3,50 euros. Sin bebida, mismo precio en Croché que propone Chorizo de Cocido de El Charolés con cachelo y aceite virgen de Duque de Alba. En El Balcón de Terreros, por 3 euros tapa y caña, podrá degustarse un Croquetón de morcilla con piñones. El Muérdago, una de las incorporaciones, apuesta por conjugar lo serrano con toques del sur: Ochío relleno de morcilla en caldera que, con caña, tendrá un precio de 3,50 euros. Tosta de panceta ibérica laqueada (3,75 euros caña y tapa; 4,50 euros cerveza o refresco y tapa) es la propuesta del Hotel Florida mientras que sus vecinos del Hotel Miranda, ambos en la Calle Floridablanca, proponen una Brocheta de pollo con verduras y patatas revolconas que junto a la caña tiene un montante de 3,50 euros. Desde La Cueva, Duelos y quebrantos por 3,50 euros y apenas cruzando una calle, Povedano apuesta por unas Albóndigas con salsa de boletus por 4,50 euros. La propuesta más económica es, con caña, la de Paco Pastel por 2,50 ofrecerá una Empanadilla de carne de la Sierra de Guadarrama. Para cerrar, dos tabernas con mayúsculas. En la Taberna del Corcho podrá degustarse, solo en barra, una Tapa de panceta con dátiles por 3,50 mientras que la Taberna del Viajero apuesta por un serrano y sugerente Mantón serrano verde, rojo y blanco con flecos de albahaca, con caña, por 3,50 euros.

El ambiente romero en San Lorenzo de El Escorial también tendrá su extensión en la música con jotas serranas y castellanas. De nuevo, los participantes en esta quinta edición de la Ruta de Tapas Romeras optarán a un premio. Bastará con sellar en cuatro locales distintos el tríptico informativo y votar la que consideren mejor tapa, para participar en el sorteo de un lote de productos romeros que entregará la asociación hostelera.

Toda la actualidad en Cope de la Sierra

Escucha ya las desconexiones locales de COPE de la Sierra en Herrera en COPE de la Sierra y Mediodía COPE de la Sierra.

Las desconexiones locales son espacios de 10 minutos de duración que se emiten en COPE, de lunes a viernes. Dentro del programa de Herrera en COPE, de 12:20 a 12:30 y de 12:50 a 13:00; y en el programa Mediodía COPE puedes escucharlas de 13:20 a 13:30, con Gema Calles.

Te contamos las últimas noticias de la Sierra de Guadarrama con los mejores reportajes y los que más te interesan y las mejores entrevistas, siempre pensando en el oyente. Todo gracias al equipo de profesionales de COPE de la Sierra, que te acercarán toda la actualidad y los temas más candentes.

Además, puedes escucharnos a través de nuestra APP. Descárgala gratis para estar informado y probar todas las novedades. En el apartado de 'Local' puedes seleccionar tu emisora favorita, COPE de la Sierra, para mantenerte informado a través de nuestra web. Ahí encontrarás todas las noticias y audios.

Ya la tienes disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Además, todos los programas, emisoras y noticias de la cadena. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil para así estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo, en tu país y en tu municipio. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android. El mejor equipo de deportes de la radio española en tu móvil, liderado por sus comunicadores estrella Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y el gran Paco González.