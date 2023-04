Magazín 12 abril 12:20h

Este miércoles 12 de abril hablamos con nuestra asesora en moda y belleza, Lola Pérez Collado, de los grandes olvidados a la hora de cuidarnos como son el cuello y el escote. Ahora llega el calor y los mostramos con todo su esplendor.

Si no les has dedicado la atención que se merecen todavía estás a tiempo. Afortunadamente existen en el mercado productos específicos para que luzcas impecable. Y en este sentido, no te olvides de la papada que inevitablemente acaba apareciendo con los años y para frenar su llegada nada mejor que una buena postura y ejercicio.

¿Quieres más consejos? Escucha lo que dice nuestra experta en moda y belleza.

