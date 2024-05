Una vecina del Santiago Bernabéu se queja del problema que supone el concierto de Taylor Swift: "Devuélvemelo"

El huracán Taylor Swift se lo está llevando todo por delante en Madrid, hasta el punto de provocar algunos problemas entre los vecinos del Santiago Bernabéu. Esta vez no tiene nada que ver con el ruido que generan los conciertos en el estadio, sino que la queja en TikTok de esta joven de Navarra que vive por la zona es otra.

"Me cago en el concierto de Taylor Swift", señala claramente esta usuaria de TikTok, "no llego yo el lunes por la mañana a mi casa después de haber pasado el finde en Navarra, en casa de mis padres, y me dice el portero": "¿No tendrías tu coche aparcado en la calle? Porque me fui en tren". "Sí, ¿por?", respondió la joven.

Entonces llegaba la mala noticia: "Pues porque se los he llevado todos la grúa por el concierto". "Pero tranquila, que no tienes que pagar multa", apunta la vecina del Santiago Bernabéu, que le dijo el portero: "Faltaría más. Que estamos a lunes por la mañana y el concierto es el jueves".

La cantante Taylor Swift durante una actuación en el Luz Stadium de Lisboa





"Ya cuando se lo han llevado, yo era consciente de que me iban a hacer moverlo y eso que no vivo delante del estadio ni nada y lo tenía bastante arriba", revela la joven, "pero por dios, avisadme, si es que encima, ahora no sé donde está porque lo he metido en los depósitos y no me sale nada". Pedía ayuda en los comentarios "si alguien se le han llevado su coche".

Los dos conciertos que Taylor Swift dará en Madrid este miércoles y jueves están generando un impresionante baile de cifras absolutamente estratosféricas. Desde el número de tráileres para montar el escenario al impacto económico en la capital estos días, todos los números que rodean a la artista son asombrosos.

Con 34 años, la cantante, compositora y show-woman nacida en Pensilvania, pero criada en Nashville desde los 14 años, está pulverizando todos los récords habidos y por haber. Desde hace días, decenas de jóvenes hacen ya cola en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu para tener el mejor lugar posible.

Nombrada «persona del año» por la revista 'Time', la gira The Eras Tour de Taylor Swift está generando un inédito fenómeno fans en el que millones de swifties en todo el mundo y cifras de vértigo como los más de 69 tráileres para montar el escenario o los 20 millones de impacto económico en Madrid.

Fans durante el concierto de Taylor Swift en el Luz Stadium en Lisboa





En este 2024 se prevé que su gira internacional The Eras Tour supere los 1.000 millones de euros de recaudación a lo largo y ancho del mundo, con un impacto económico de unos 5.000 millones, superando con esta cifra el PIB de más de media decena de países. La disponibilidad hotelera de la capital roza el 100% de ocupación en Madrid.

No son pocos los mensajes en redes sociales como X quejándose del ruido del concierto. Esta tarde muchos vecinos ya han mostrado su disconformidad ante el volumen al que estaba la música durante los ensayos. Uno de ellos lo califica como "infierno sonoro ilegal".

El huracán Taylor ha cambiado la rutina de muchos residentes en la zona del Santiago Bernabéu. Algunos explican que para llegar a casa tienes que ir con el DNI en la boca porque te preguntan dónde vives como si fueras un delincuente. Algo similar a lo que les ha pasado este pasado lunes cuando la grúa se ha llevado los coches.