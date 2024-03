Una joven de Madrid revela por qué su vecina mueve la cuerda en la que tiende ropa y explota: "No quiere"

No hay persona que no quiera que su ropa siempre huela como olía cuando éramos pequeños. Como el lavado de una madre no hay otro y una tradición en España para que esto suceda es tenderla al aire libre. Para ello, las cuerdas comunitarias son muy comunes. Esta vecina de Madrid tiene un problema con la de enfrente por hacerlo como enseña en TikTok.

Tener vecinos puede ser muy bueno o muy malo, ya que a veces, aunque no haya convivencia en la misma casa, puede haber disputas por el ruido o por incluso las cuerdas para tender la ropa. Damos por hecho que se trata de una práctica legal y que, por lo tanto, no puede traer consecuencias.

Tenemos muy arraigada la costumbre de tender la ropa en el balcón. El clima del que gozamos en España contribuye a que esta se seque rápidamente y, además, nos permite ahorrar en la factura de la luz, al no tener que usar la secadora o tendederos eléctricos. Hay que tener cuidado porque en muchas localidades españolas está prohibido.

La realidad es que la ropa secada al sol, al aire libre, mejora mucho más el proceso de secado. Es por lo que en 2020, un equipo de la Universidad de Copenhague descubrió los poderes que tiene el sol en todo esto. Pero hay situaciones en las que te toca compartir las cuerdas de tender la ropa y esto provoca discusiones.

La cuerda en la que tiende ropa

Uno de los errores que más se suelen cometer a la hora de tender la ropa es ir cogiendo prendas de la lavadora y colgándolas según salen. La manera correcta de hacerlo requiere preparar un poco la ropa para tenderla correctamente. Quizá pienses que es una pérdida de tiempo, pero es una inversión, ya que después planchar te costará menos.

Para empezar, no debes tenderla demasiado mojada porque se deformará. Esto suele ocurrir con las prendas que lavamos a mano, y que se deben dejar escurrir antes de tender. Es importantísimo que las tiendas bien estiradas para lo que tendrás que sacudirlas. De esta manera se arrugan mucho menos y la plancha será coser y cantar.

El proceso de lavado, secado y planchado puede llegar a ser muy agresivo para tus prendas, por lo que no está de más procurar hacerlo de la manera adecuada. Comienza por tender la ropa del revés, para evitar así que el sol estropee los colores. Estos es especialmente importante con la ropa oscura o de colores intensos.

Ya sabemos que la falta de espacio es un problema en la mayoría de las casas actuales en general, y en los tendederos en particular. Aunque así sea, apelotonar la ropa tendida no es la solución: el aire no corre entre las prendas y se secan peor. Pero las cuerdas para tender son limitadas.

"No quiere"

Esta usuaria de TikTok enseña en su vídeo cómo la vecina de enfrente mueve la cuerda en la que tiene tendida su ropa. A pesar de que le llama la atención, la señora no se corta. Son muchos los comentarios en los que le indican que "corte las cuerdas". También alguno no había visto nunca esas cuerdas compartidas típicas de muchas comunidades.

La joven de Madrid explica la historia del desencuentro: "Hace unos años no quería que el nudo quedara debajo de su ventana y nos movía las cuerdas, hoy vuelve a lo mismo, pero en este caso no entendemos por qué nos las toca y encima moviendo nuestra ropa". Algunos también se acuerdan de la escena de 'Aquí No Hay Quien Viva' con Paloma Cuesta.