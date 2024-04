Una francesa explica por qué le da vergüenza ser extranjera con su nacionalidad en Madrid: "No tiene sentido"

La tradicional rivalidad entre españoles y franceses tiene un fondo histórico que quizás no conocíamos. Estamos ante unos vecinos con los que no siempre nos hemos llevado bien. Esto se vuelve a demostrar con el vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas, donde una francesa explica por qué le da vergüenza ser extranjera con su nacionalidad en Madrid.

Las rencillas regionales han dado lugar a algunos de los clichés más injustos y divertidos. De todas las formas de discriminación es, posiblemente, la más normalizada, al menos, cuando ocurre de abajo hacia arriba. Pero dejado a un lado las críticas sociales a las que se somete el humor, lo cierto es que esta distinción está más arraigada de lo que podemos pensar en nuestra cultura.

Desde tiempos inmemoriales, en la cultura popular española hemos hecho bromas sobre la rivalidad con Francia y un presunto odio entre sendos países vecinos. Puede que históricamente haya motivos para hacer real esa enemistad, aunque también ejemplos de lo contrario, pero es en el día a día donde hallamos las diferencias que más nos separan.

Si algo disfrutamos en esta tierra son las burlas hacia los franceses y, por qué no decirlo, muchas de ellas van con cierta inquina o, al menos, más de la que solemos aplicar en las bromas que recibe Portugal. Mientras, Francia es un país al que consideramos como un competidor directo e incluso puede llegar a acomplejarnos.

Ser extranjera con su nacionalidad

Francia es un país que tradicionalmente ha dado mucho a una España que se ha visto impregnada de varios episodios que nos han perjudicado a todos. Con una economía más débil, ir a Francia a trabajar es algo que muchos españoles han hecho. No sin antes enfrentarse a las barreras culturas y a los inconvenientes que genera estar fuera de casa.

Partiendo de la base de que la lengua es muy similar y que culturalmente somos muy parecidos, aunque quizás no tanto, si tenemos en cuenta aquellos elementos que nos separan. Hay unos motivos que nos empujan a crear este odio que se dice que tenemos entre ambos.

Uno de los más importantes, es la gastronomía. Hay algunos platos o elementos que son fundamentales y que nos separan, teniendo esta histórica rivalidad entre manos. Es indispensable conocer que hay ciertos productos que son igual de buenos en ambos países. No es el único producto con el que tenemos que competir, sino que hay muchos otros, así como recetas que nos separan.

"No tiene sentido"

"Soy francesa, ahora mismo estoy de vacaciones y tengo mucha vergüenza de ser francesa porque los franceses somos muy malos con los extranjeros", reconoce esta francesa, "por ejemplo, en Francia, cuando hay extranjeros hay un montón de franceses que no tratan de hacer un esfuerzo para hablar su idioma del extranjero".

Es algo que a Andrea le "molesta mucho": "Ayer estaba en un café y llegan dos franceses mayores, una pareja. Y el señor empieza a hablar con el tipo que trabaja allá en francés y él no hablaba francés, entonces respondió en español: no entiendo nada".

"Y el francés insistía", continúa explicando esta francesa en Madrid, "yo estaba muy cerca": "Entonces yo he propuesto al señor traducir y el como: no, no, no es entre él y yo y él tiene que hablar francés. Pero estamos en España, no tiene sentido y la imagen que es horrible".