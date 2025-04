Pierde la cartera en San Sebastián de los Reyes, la recupera, y cuando la ve no da crédito a lo que ha pasado: una divertida reacción

¿Alguna vez te han robado? Si es así, y esperamos de corazón que no lo sea, habrás experimentado una sensación de desazón terrible. Desazón que, más tarde, viene acompañada de rabia, de tristeza e incluso de mucha inseguridad, porque sientes que han violado un espacio seguro que nunca pensaste que se traspasaría.

Robos, por supuesto, hay de todo tipo, pero todos suelen provocarte la misma sensación y son, prácticamente, igual de desagradables. Desde el robo del móvil en la calle, o la cartera, hasta que entren en tu casa y se lleven tus tesoros más preciados. Porque sí, muchas veces se llevan cosas de mucho valor sentimental que hacen que nos sintamos muy desolados.





Los peores, por supuesto, suelen ser aquellos en los que te roban algo que es indispensable e imprescindible para ti, como el teléfono móvil, el coche o cualquier otro vehículo. Sin embargo, cuando te roban algo que puede que no tenga tanto valor monetario pero sí sentimental, parece que duele el doble.

Desde luego, perder algo que es de valor (o monetario o sentimental) es algo que a todos nos sienta mal, y que hacemos lo que sea por recuperarlo. Y sí, muchas veces no se trata tanto de un robo, sino de un extravío que te deja con la misma sensación.

Y es que cuando pierdes algo, aunque puede que no lo recuperes, piensas en que alguien más ha podido coger ese objeto de valor y tenerlo, y eso equivale, en cierta forma, a un robo.

Si no, que se lo digan a este vecino de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Él hace un tiempo perdió su cartera y ahora la ha recuperado, sin dar crédito a lo que ha pasado entre medias.

Qué ha sucedido con la cartera por lo que planea vengarse

Perder la cartera o el móvil es algo que a nadie le agrada y que, además, da coraje. Y es que en estas dos cosas llevamos gran parte de nuestra vida, desde nuestros documentos más importantes hasta fotos personales y contraseñas.

Todo está en el móvil o en la cartera, y perderlo supone uno de los mayores agravios. Y sí, en ambos objetos podemos tener también dinero y, aunque solo es eso, no disponer de él es algo que nos afecta.

Y de esto sabe mucho este vecino de San Sebastián de los Reyes, que hace un tiempo perdió su cartera en su comunidad de vecinos. Después de que no apareciese, la dio por pérdida, con lo que eso conllevaba.

Sin embargo, tiempo después volvía a aparecer, con un sutil detalle que para el dueño no ha pasado desapercibido. Y es que le faltaban los 100 euros que había albergado en la cartera. Por supuesto, es bastante dinero, y ya ha ideado algo para dejar claras sus intenciones.

Este vecino ha decidido colgar una nota en su rellano para informar de que sabe que le han robado y que, además, ha sido un vecino.

“Gracias por el detalle de dejarme el monedero que había perdido, que te aprovechen los 100 euros que había dentro, ¡rata!” comenzaba escribiendo en la nota.

“Una pena que entre vecinos no seamos legales” sentenciaba. Resulta que, a pesar de que había sido una simple pérdida, terminó convirtiéndose en un robo.

Le roban la bicicleta a su hijo en su comunidad y lo que hace para recuperarla alarma a los vecinos

Se trataba de dos bicicletas de sus hijos (obviamente, de tamaño pequeño) que tenían en una de las plantas del garaje. Por supuesto, es algo que puede ocurrir y que en cualquier momento te pueden robar, pero nunca sueles saber quién es el autor.

Así se hubiera quedado la cosa, si no fuera porque el vehículo que estaba enfrente de las bicicletas tenía una cámara de seguridad, que permitió saber perfectamente quién era el autor del robo.

Por eso mismo, el dueño de las dos pequeñas bicicletas ha decidido hacer algo para recuperarla. Y no ha hecho otra cosa que poner una nota en el rellano avisando de esta situación. Pero no, no es una nota cualquiera, como ha querido recoger la cuenta de X @LiosDeVecinos.

Alamy Stock Photo Bicicletas

“Los autores no se han percatado que en el vehículo aparcado enfrente había una dashcam que ha grabado las imágenes” empezaba diciendo.

Así pues, emitía una “amenaza” directamente al ladrón, y avisaba de que iba a recuperar las bicicletas sí o sí. “Disponéis de 48 horas para volver a dejar las bicicletas en el mismo lugar donde estaban. En caso contrario, las imágenes serán puestas a disposición de la Guardia Civil y ateneros a las consecuencias” sentenciaba la nota.