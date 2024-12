Le roban la sudadera en Tenerife, aparece a la venta y la respuesta que le da al vendedor es para enmarcar

¿Alguna vez te han robado? Si es así, y esperamos de corazón que no lo sea, habrás experimentado una sensación de desazón terrible. Desazón que, más tarde, viene acompañada de rabia, de tristeza e incluso de mucha inseguridad, porque sientes que han violado un espacio seguro que nunca pensaste que se traspasaría.

Robos, por supuesto, hay de todo tipo, pero todos suelen provocarte la misma sensación y son igual de desagradables. Desde el robo del móvil en la calle, o la cartera, hasta que entren en tu casa y se lleven tus tesoros más preciados. Porque sí, muchas veces se llevan cosas de mucho valor sentimental que hacen que nos sintamos muy desolados.

Los peores, por supuesto, suelen ser aquellos en los que te roban algo que es indispensable y necesario para ti, como el teléfono móvil, el coche o cualquier otro vehículo. Sin embargo, cuando te roban algo que puede que no tenga tanto valor monetario pero sí sentimental, parece que duele el doble.

¿A quién no le ha pasado que le han robado algo, en principio nimio, pero que tiene mucho valor para esa persona? Pues bien, es lo que le ha pasado a un joven que, a través de sus redes sociales, denunciaba lo que le habían robado.

Y es que se trasladó hasta Tenerife, en las Islas Canarias para ver un partido del Depor. Allí llevó una prenda incunable para animar a su equipo que, tristemente, le acabaron robando. Se trata de una sudadera vintage del equipo.

Si eres de los que sigue a algún equipo de fútbol, o si eres de los que algo de idea de este deporte tiene, sabrás que la equipación de los clubes va cambiando según temporadas. Por eso, si son antiguas, suelen tener más valor.

Y no hablamos solo de valor monetario, que también, sino sentimental, porque son prendas que luego no se pueden encontrar, a no ser que se vendan de segunda mano. Pues es lo que le pasó a este joven, que se llevó al partido una sudadera del Depor antigua, que, finalmente, perdió.

Al menos, es lo que él creía, porque puso a través de sus redes sociales que había perdido “una sudadera de gran valor sentimental por el hotel NH de Tenerife” y pedía a sus seguidores que le ayudasen a encontrarla.

No esperaba que, al rato, la viera venidéndose en Wallapop por un precio de 50 euros. Completamente asombrado, decidía entablar conservación con el vendedor para recuperarla. Atónito, descubría que este vendedor aseguraba que era suya, pero sabía que tenía las manchas que este joven le había hecho.

Así, le empezaba a hacer una oferta, a lo que el vendedor respondía que “me están ofreciendo 110 ya”. Viendo que no la podría recuperar, decidió decirle la verdad, y la respuesta que le dio el vendedor le dejó perplejo.

“No sé quién es usted, pero a mí esa sudadera me la incluyeron en un cambio de varios productos un aficionado del Deportivo. Lo siento si es verdad lo que dice, pero yo la voy a vender al que más pague por ella” decía.

Finalmente, este joven ha decidido llevar el tema en secreto y manejarlo con sus abogados.

Trabajar en la hostelería, sin lugar a dudas, es algo bastante complicado por las condiciones en las que se hace y las largas horas que requiere el trabajo.

Por eso, cuando se llega al final de la jornada, uno suele acabar cansado y, aunque cierres, tienes todavía mucho trabajo que hacer. Limpiar, ordenar, dejarlo todo listo para mañana y hacer el cierre de caja.

Y es aquí donde el jefe se ha alarmado. Y es que, cuando hacía el cierre de caja, se ha dado cuenta de que, durante varios días, faltaba una pequeña cantidad de dinero.

Harto de que ocurriese y sospechando de todos sus trabajadores, ha decidido mandarles un mensaje de WhatsApp para avisarles de lo que iba a hacer a partir de ahora.

“Hoy nuevamente faltaba dinero en la caja. No puede ser que en menos de dos semanas ya hagan falta casi 60 euros. Por esto, la próxima vez que vuelva a hacer falta se hará descuento por nómina de las personas que hayan tocado la caja ese día” explicaba en una nota recogida por @SoyCamarero.

“Sea quien sea, a ver si así estamos más pendientes” sentenciaba. Nada más publicar este mensaje, la cuenta abría un debate y ya adelantaban que esto era “ilegal”.