Fallece su madre, les deja su piso de Madrid y dos años más tarde tiene que lidiar con okupas: lo que hace para recuperarlo

Uno de los puntos más polémicos del decreto ómnibus aprobado por el Gobierno que se echó para atrás y que ahora se ha aprobado en parte -29 medidas de las 80 iniciales-, es el que está referido a la perpetuación de la okupación. Eso no ha cambiado, porque este decreto, que Junts ha permitido que el Gobierno saque adelante, también incluye que las personas vulnerables no sean desalojadas de pisos okupados o inquiokupados.

La okupación es uno de los problemas que más preocupan a los españoles y no es para menos, ya que, dada la situación de protección (o desprotección, según se vea), es difícil que los okupas salgan enseguida de tu propiedad.

Es tanto así que, se buscan formas alternativas de proteger tus propiedades frente a la okupación. Y es lo que le ha pasado a Juanki, un joven de Madrid que se dedica a las redes sociales y acumula, solo en TikTok, dos millones de seguidores.

Resulta que hace un tiempo falleció su madre, por desgracia, y como parte de la herencia, les dejó un piso en Madrid. Un piso en el que, supuestamente, deberían vivir.

Sin embargo, no fue así de sencillo como ellos esperarían y se encontraron con que la casa estaba okupada. Y a pesar de intentarlo todo, no ha sido hasta dos años después cuando la situación ha podido resolverse.

Lo que hace tras dos años de okupación

Juanki causa mucha ternura en las redes sociales porque vive con sus abuelos y, a menudo, los enseña en su cuenta. Comparte cómo le cuidan, las alegrías que se llevan cuando algo le sale bien, e incluso alguna sorpresa que le han dado.

Precisamente, era a ellos a los primeros que acudía para contarles la terrible situación que ha vivido tras heredar el piso de su madre fallecida en Madrid. Y es que se la okuparon y no ha podido recuperarla hasta ahora.

Así le contaba a sus abuelos que, por fin, podían disponer de un hogar para vivir después de librarse de los okupas. Era en la cocina de la casa de sus abuelos cuando les enseñaba las llaves de su casa y les daba la buena noticia.

“Hemos recuperado el piso de tu hija. Ayer fui a recuperar la casa, esa es la sorpresa. Entré al piso con el abogado, el piso ahí está, lo hemos recuperado que es lo importante” decía, dando a entender que lo han dejado francamente en mal estado.

“¡Bien! Mi nieto tiene su piso ya” decía el abuelo, visiblemente emocionado por la sorpresa que le contaba su nieto. Por desgracia, enseñaba cómo había quedado la casa de destrozada tras el paso de los okupas.

Juanki prometía, a través de sus redes sociales, contar el resto de la historia.

El trabajo para el que le descartan con una sola pregunta

Esto es, precisamente, lo que le ha pasado a Lucía. Ella trabaja en una agencia de Recursos Humanos que se dedica a buscar y encontrar trabajo, sobre todo, a los profesionales de la hostelería.

A través de las redes sociales, se dedica a contar cómo son las entrevistas, cómo son sus procesos y recomienda y da consejos a aquellos que vayan a presentarse a diferentes procesos de selección.

En esta ocasión, ha decidido hablar de una entrevista para un puesto de cocinero en Valencia que le dejó con la boca abierta. Y no, no precisamente en un buen sentido.

Resulta que la función de Lucía era contratar a un cocinero para un restaurante, y así le hizo una entrevista a una mujer que, más bien, parecía no tener muchas ganas de aquella entrevista.

“Acabo de hacer una entrevista que estoy llorando de la risa. Estaba flipando toda la entrevista. Las condiciones son buenas porque me encargo de que así sea, con un horario de locos, de lunes a sábado solo por la mañana” comenzaba explicando.

Sin embargo, con solo una pregunta, decidió descartarla del proceso. “Era arrocera y le pregunté qué tipos de arroces había hecho. Me dice que de todos, y digo, ¿alguno en específico? Y me dice 'paellas'” comenzaba contando.

“Le digo un poco, cuéntame un poco cómo haces una paella, típica pregunta para ver si verdaderamente has hecho paellas, cuáles son sus conocimientos, etc. Me dice, “pues cada uno hace las paellas de su manera”. Toda educada le digo, ¿y cuál es tu manera? Y dice “¿eso te lo tengo que decir también?”” hablaba.

“A partir de ahí, la entrevista solo ha podido mejorar. ¿Verdaderamente la gente no se da cuenta cómo responde en las entrevistas? En las entrevistas, ¿cómo vais a conseguir un trabajo si respondéis así?” se preguntaba Lucía.

Eran muchos los comentarios que aseguraban que, siendo también profesionales de Recursos Humanos, se encuentras historias así.