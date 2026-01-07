12:20H |07 DE ENERO 2026| HERRERA EN COPE CASTILLA LA MANCHA
Actualidad e información con José Luis Hornillos, en COPE Castilla- La Mancha
Redacción COPE Castilla-La ManchaJosé Luis Hornillos
Toledo - Publicado el
1 min lectura9:53 min escucha
"Diosdado Cabello y el hijo de Nicolás Maduro se pasean por Caracas sin el menor recato cuando están reclamados por la justicia americana"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h