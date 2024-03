¿Por qué Madrid es la Comunidad donde más niños nacen?

El 16% de los niños que nacieron en nuestro país durante el año pasado es madrileño. En total, dimos la bienvenida en nuestra región a 52.319 bebés, son un 2,7% más que el año pasado y lo que nos sitúa como la comunidad con mayores tasas de natalidad.

De hecho, de acuerdo a los datos del INE, en 2023se produjeron en el conjunto del país un total de 322.075, lo que supuso un descenso de un 2%. Desde que hay registros oficiales, nunca se habían detectado cifras tan bajas.

Es verdad que las ayudas que se han impulsado en la región contribuyen a incrementar estas cifras pero a Isabel, por ejemplo, que acaba de tener a su primer hijo, ser madre es algo que no le viene condicionado por las ayudas. Ella siempre ha tenido claro que quería ser madre. “Yo siempre he querido ser madre y madre de familia numerosa porque me crié con 5 hermanos y para mi cada uno de ellos es el mayor y mejor regalo que me pudieron dar mis padres”, nos cuenta a Cope. “Tengo la suerte de que mi marido comparte conmigo este proyecto de vida”.

Alesandra, por su parte, acaba de ser madre de una niña y nos reconoce que, aunque es un gasto importante, es una experiencia increíble. “Mi hija tiene 10 días y la verdad es que es un gasto importante, sobre todo, al principio, por todo lo que tienes que preparar, todo lo que necesita un bebé, pero merece mucho la pena por todo lo que te da a nivel emocional”, nos confiesa emocionada.

Isabel tiene 32 años y Alesandra, 35 años. La edad medida en Madrid para ser madre es de 34. Juan Carlos Jiménez es sociólogo y nos explica a Cope que hoy en día, sólo tienen hijos las personas con convicción de formar una familia pero que es verdad que es una decisión que cada vez se retrasa más. “Son valores sociales de desarrollo personal, de realización personal mucho más alargada, de preferencia de las carreras profesionales sobre la maternidad, por lo que la maternidad se retrasa”, con explica.

Y es que en el último año, el 12% de las mujeres que tuvieron un hijo en Madrid tenía más de 40 años. Por el contrario, sólo el 2% tenía menos de 20.