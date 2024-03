La Policía Municipal procesiona este viernes junto al Cristo de Medinaceli como Compañía de Honor

Es otra de las novedades de esta Semana Santa en Madrid. Además de tener que pasar por la Puerta del Sol, la Hermandad del Cristo de Medinaceli contará este Viernes Santo con una presencia muy especial, la de la Policía Municipal de Madrid, que va a procesionar, por primera vez, como Compañía de Honores por las calles de la capital.

No es la primera vez que los agentes escoltan a este Cristo pero sí su estreno de manera oficial. Fernando Argote es comisario de este cuerpo y uno de los afortunados. Nos reconoce a Cope que aunque la responsabilidad le da cierto vértigo, está tremendamente ilusionado. “Para mi, en lo personal es un gozo poder estar ahí pero, sobre todo, es una responsabilidad por lo que representamos, que es al Cuerpo de la Policia Municipal de Madrid y al Ayuntamiento de la capital”. Y aunque asegura estar “un poco nervioso” a la vez se siente tranquilo “porque es algo que me gusta y me apetece”.

Junto a él, un total de 10 policías van a lucir el viernes su traje de gala. Todos con la misma ilusión y la misma incertidumbre. Y es que estos días en su grupo de whatsapp no se habla de otra cosa que de si va a llover o no. “Es bueno que esté lloviendo pero yo estoy convencido de que el Cristo de Medinaceli nos va a dar un intervalo para que podamos hacer la procesión. Luego otra vez volverá a llover pero yo creo que durante la procesión nos va a respetar”. Ojalá tenga razón.