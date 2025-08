El parking del lago de Casa de Campo cierra por completo hasta septiembre por obras de mantenimiento y mejora

Los conductores que entran a Madrid por la A-5 no siempre llegan a su puesto de trabajo en coche, sino que muchos prefieren dejar el vehículo en el aparcamiento disuasorio que hay en la Casa de Campo, justo al lado del lago. Pues desde hoy también esa zona está afectada por obras, y es que el Ayuntamiento va a mejorar el emplazamiento, va a a trabajar sobre la superficie para que los coches no se queden atascados e, incluso, se van a plantar algunos árboles.

El aparcamiento está cerrado por completo aunque, curiosamente, hay unos 6 o 7 coches que se han quedado dentro encerrados. Hay que decir que es un aparcamiento gratuito y eso provoca que muchas personas lo utilizan para dejar sus vehículos durante largos periodos de tiempo y es factible que los dueños no se hayan enterado de que se iban a poner en marcha las obras y no hayan retirado sus vehículos a tiempo. Desde el Ayuntamiento nos aseguran que los retirarán en grúa y se pondrán en contacto con ellos.

Es un aparcamiento de tierra, por lo que el firme es mucho más frágil que si fuera de adoquines, no digamos si fuese de asfalto. Por eso, el Ayuntamiento hace labores de mantenimiento cada dos veranos. Para los habituales de la Casa de Campo podría ser un problema, aunque la poca afluencia de gente en los meses estivales hace que encontrar sitio para el coche no sea tan difícil. Es el caso de José Manuel que ha aprovechado la mañana para dar un paseo junto a su mujer y su nieto.

"No he tenido problema, en estos meses es cuando hay que hacer las obras porque no hay nadie en Madrid", ha asegurado a COPE.

En el caso de los trabajadores, sí que puede haber más complicación, sobre todo a medida que el día avanza y más gente se acerca al parque. Lusy es camarera en uno de los bares de la zona y nos cuenta cómo les está afectando.

"A mí no me afecta, porque vengo en transporte público, pero hay compañeros que viven lejos y suelen venir en coche, a ellos sí les afecta y se están teniendo que ir a aparcar muy lejos, también notamos menos afluencia de público aunque eso se debe a que es el mes de agosto, veremos en septiembre", comentaba.

Como decíamos, las obras de mantenimiento se tienen que realizar cada dos años y, en este caso, se prolongarán hasta los primeros días de septiembre. Este año el consistorio aprovechará para reordenar el espacio, estableciendo límites para las plazas de parking, evitando así el caos habitual de este aparcamiento y construyendo un alcorque en el centro con árboles que den sombra. Además, para la tranquilidad de los usuarios, seguirá siendo gratuito cuando reabra con el inicio del curso

Afortunadamente, ya no hay más carreras ni eventos deportivos hasta septiembre. Este tipo de competiciones populares, que son tan habituales en la Casa de Campo, suelen colapsar el parque y encontrar sitio se vuelve una auténtica quimera.