Madrid rinde homenaje a las víctimas del 11-M en el 20 aniversario de los atentados

La Real Casa de Correos ha sido escenario este lunes del tradicional acto de homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, que este año cumple su vigésimo aniversario con la "obligación" de que no caigan en el olvido y mantener así "vivo" su recuerdo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los representantes de las asociaciones de víctimas, han participado en el acto frente a la fachada de la Real Casa de Correos, en recuerdo a los 193 fallecidos y los más de 2.000 heridos, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a todos los ciudadanos que las auxiliaron.





A las 8:45 horas, ha arrancado la ceremonia, a la que también ha asistido el presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, con el tañido de las campanas del reloj de la sede del Gobierno regional durante dos minutos, al igual que en multitud de iglesias en municipios de la región como señal de recuerdo.

Después de depositar junto a Martínez-Almeida la corona de laurel ante la placa en la Real Casa de Correos que recuerda a las víctimas y heridos, Ayuso ha subrayado que Madrid está comprometido con el recuerdo "de todas y cada una de las víctimas, sus familias y amigos", después de “uno de los días más amargos de nuestra historia”.

“Nada ni nadie pueden por medio de la amenaza, el miedo o el chantaje condicionar nuestro camino”, ha afirmado Ayuso, y ha remarcado que "la libertad se defiende ejerciéndola cada día y en cada circunstancia".

Para la presidenta regional es "una obligación" que el 11M no sea "indiferente" para los jóvenes que lo vivieron y "los que están por venir".

"Ni puede caer en balde, ni los valores y principios de una democracia liberal pueden verse violentados gratuitamente. Cuanto más amenazados, más deben ensancharse", ha remarcado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que “no existen excepciones de ningún tipo” en el terrorismo y ha valorado que la “deuda” que Madrid ha contraído con las víctimas es “impagable”, mientras que ha insistido en que, aunque el terrorismo causó “un inmenso dolor y una inmensa tristeza, no consiguió poner de rodillas a la ciudad de Madrid”.





“Es de las víctimas de quienes obtenemos una enseñanza indeleble e inolvidable, que no nos definen los golpes que recibimos, sino cómo nos levantamos”, ha dicho.

Y ha subrayado "el deber de gratitud hacia los servidores públicos, que con riesgo de su propia vida e integridad física, no dudaron en acudir en auxilio para dar atención a las personas que se encontraban en aquellos malditos trenes", al tiempo que ha relatado el “compromiso” de mantener “vivo” su recuerdo.

A renglón seguido, el regidor ha alabado el “ejemplo de solidaridad” del pueblo de Madrid que hoy en día “se mantiene vivo en nuestros recuerdos y pensamientos”, y ha insistido en que la memoria “es un deber que debemos mantener todos, principalmente desde las administraciones”.

En el acto también ha intervenido Vera de Benito, víctima de los atentados, quien ha dicho que la violencia es “el último recurso del incompetente” y el terrorismo constituye “un comportamiento ignorante”, mientras que ha ensalzado la “airada respuesta a cada disparo y bomba” por parte de una sociedad que “siempre ha estado a la altura”.

Hija de Esteban de Benito, una de las víctimas de la masacre terrorista, Vera ha agradecido el “inmenso trabajo” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los sanitarios y el resto de servidores públicos, además de la propia sociedad, que participaron en las labores de rescate y apoyo de aquel día.

Homenaje en Atocha

La Asociación 11M Afectados por el Terrorismo y representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores han homenajeado a las víctimas de los atentados en la estación de Atocha.

El presidente de la asociación, Eulogio Paz, quien perdió a su hijo en una de las explosiones en la estación de El Pozo, ha hecho énfasis en los agravios sufridos por las víctimas a lo largo de este tiempo, principalmente como consecuencia de la conocida como "teoría de la conspiración".

"Aunque los hechos probados por las sentencias las descartaron, las teorías fueron enarboladas para confundir a la sociedad y salvarse a sí mismos. También para ganar dinero, para hacer caja con las mentiras", ha manifestado haciendo referencia al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, varios miembros de su Ejecutivo y directivos de medios de comunicación.





Tras finalizar los discursos, los asistentes al homenaje han realizado la tradicional ofrenda floral en el nuevo memorial a las víctimas de los atentados situado dentro de la estación.

En el acto también ha participado la Unión de Actores y Actrices y han asistido representantes políticos como las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Sanidad, Mónica García. También la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y la concejala del PSOE en el consistorio y exministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, entre otros cargos.

Misa funeral en La Almudena

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha presidido la misa funeral en la catedral de La Almudena por el 20 aniversario de los atentados del 11-M.

El cardenal José Cobo ha invitado a hacer memoria como “Jesús invita a los discípulos a seguir haciendo memoria suya”. Y en este caso concreto, ha afirmado que “hacer memoria es importante. Recordar es un deber. Es un valor. También una necesidad”.

El @CardenalCobo, veinte años después del #11M: «Desde una memoria necesariamente dolorida, hoy os propongo una mirada creyente»



«Os pido que demos testimonio de una esperanza firme»



Fotos de @ignacioarregui1https://t.co/4nMHyLN3o0pic.twitter.com/9KjPYMcyJy — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) March 11, 2024





El Bosque del Recuerdo de El Retiro

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia en el tradicional acto conmemorativo de los atentados del 11M en el parque madrileño de El Retiro y le ha advertido que "no silenciará a las víctimas".

@maitearaluce: "A las víctimas del terrorismo no sólo hay que acompañarnos el día de atentado y los 4 días posteriores. Hay que acompañarnos de por vida. Dándonos el lugar que merecemos. Reconociendo que lo que nos pasó fue injustificado sin dobles lecturas y sin excusas." pic.twitter.com/2L0nM4GYAp — AVT (@_AVT_) March 11, 2024







"¿Qué tienen mejor que hacer hoy que estar con las víctimas del terrorismo?", ha preguntado Araluce en el inicio de su discurso ante la presencia de dirigentes del PP como su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, entre otros.



Según ella, el Gobierno ha decidido "contraprogramar" el acto de la AVT para "hacerse fotos con dirigentes europeos". "Fotos, minutos de silencio y promesas que jamás se cumplen, todo ello en un acto para las víctimas sin víctimas", ha recalcado Araluce en alusión al acto que la Comisión Europea celebra también este lunes en Madrid para conmemorar el día Europeo de las Víctimas del Terrorismo con presencia de los reyes.



Tras considerar que la presencia de políticos en estos actos de homenaje es una "obligación", ha insistido en que estar con las víctimas "no consiste en hacerse una foto y poner un tuit".



"Estar con las víctimas es aprobar leyes que reconozcan su especificidad y prevean ayudas y prestaciones para el colectivo, pero también es ponerlas en el centro del debate público, es llevar sus historias a las aulas y a las televisiones autonómicas, es incluirlos en los planes de estudios", ha añadido.



Y ha vuelto a reprochar la ausencia de Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "No solo es que no acompañen hoy a las víctimas, más bien es que renieguen de nosotras durante todo el año. Es injusto, indigno y humillante", ha dicho Araluce.



También ha recordado que el estado actual de muchas víctimas del 11M es de "estrés postraumático y ansiedad" veinte años después de la masacre que se cobró la vida de 193 personas e hirió a más de 2.000.



"¿Hay que obviar esta situación? ¿Hay que silenciarnos y escondernos debajo de la alfombra?", se ha preguntado la presidenta de la AVT antes de referirse al terrorismo de ETA y a los que "aplaudían y defendían" a la banda desde las instituciones y siguen haciéndolo.



Según ella, las víctimas tienen hoy una sensación de "derrota total" después de que todos los etarras estén cumpliendo condena cerca de sus casas, de que "el relato que está calando en este país es el de que hubo dos bandas con víctimas en ambos" y de que se considere ahora a Bildu "la luz que ilumina España", un partido "joven, de izquierdas, con ideas frescas y que protege a la clase trabajadora".



Frente a ello -ha agregado-, a las víctimas del terrorismo se las considera, en su opinión, "vengativas", "ancladas en el pasado" y "politizadas".



Mientras una plataforma entrevistó a un histórico líder terrorista -en referencia a la que Jordi Évole hizo a Josu Ternera- todo el archivo audiovisual que existe sobre víctimas del terrorismo se considera "aburrido, caduco y muy marcado ideológicamente".



"Aunque tengamos cada vez menos altavoces, aunque nos limiten los medios materiales y humanos para seguir trabajando por y para las víctimas del terrorismo y aunque nos encontremos ante un horizonte de lo más oscuro, les aseguro que no van a conseguir silenciarnos", ha apostillado Araluce.



Pero la presidenta de la AVT también ha censurado los beneficios penitenciarios a los etarras a pesar de que no se han arrepentido y no han colaborado en la justicia para esclarecer los atentados pendientes de resolver, como en su opinión también lo está el del 11M.



También ha intervenido en el acto Ángeles Pedraza, la que fuera presidenta de la AVT y madre de una víctima del 11M, Miriam, que habría cumplido 46 años.



Al igual que Araluce, Pedraza ha criticado la política penitenciaria del Gobierno, que ha dado como resultado "excarcelar asesinos, reescribir la historia, blanquear el terrorismo, tergiversar y matar conciencias", algo que no se puede permitir y que es consecuencia de un ministro del Interior "que se ha vendido al poder".



El acto, como todos los aniversarios, ha concluido con una ofrenda floral en el llamado bosque del recuerdo del parque de El Retiro, donde 193 cipreses y olivos recuerdan a las vidas que truncaron las bombas.