El cardenal José Cobo en el funeral por los 20 años del 11-M: “Recordar es un deber”

Con motivo del 20 aniversario de los atentados terroristas del 11 de marzo, en la Catedral de la Almudena se ha celebrado una misa funeral presidida por al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Durante la Eucaristía, en la homilía, Cobo ha asegurado que “hay fechas que quedan grabadas a fuego en el alma de un pueblo. (…) Son momentos de la vida que, de algún modo, se convierten en parte imborrable de nuestra historia personal y colectiva”. Ha dirigido su mirada a los 192 fallecidos advirtiendo de que “no son números (...) Son vidas humanas que quedaron segadas de golpe”.

Pero, según Cobo, las víctimas no son solo los fallecidos, “víctimas son quienes se quedaron aquí, con un vacío imposible de llenar como bien sabéis muchos. Algunas de esas víctimas, familiares y amigos estáis hoy aquí. Otros están dispersos por muchos lugares”. Y a todos ellos, ha querido tener un gesto de afecto “y el deseo de que vuestras heridas vayan pudiendo cicatrizar con consuelo, abrazos, medidas institucionales de apoyo efectivo, y la promesa esperanzada de nuestro Dios de que la muerte no tiene la última palabra”.

“Hacer memoria es importante”

El cardenal José Cobo nos ha invitado a hacer memoria como “Jesús invita a los discípulos a seguir haciendo memoria suya”. Y en este caso concreto ha afirmado que “hacer memoria es importante. Recordar es un deber. Es un valor. También una necesidad”.

Además, Cobo ha pedido que ese recuerdo se haga también desde “una mirada creyente” que es “válida no solo para quienes comparten la misma fe”. “Nosotros somos hoy, parafraseando a San Pablo, los que nos reconocemos apurados, pero no desesperados; los que nos encontramos a veces confundidos, pero no desnortados; cansados, pero no dispuestos a rendirnos; no comprendemos todo, pero, aun así, somos capaces de seguir confiando y creyendo”, ha concluido el arzobispo de Madrid.