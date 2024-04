¿Tienen los coches eléctricos más riesgo de incendio que los de combustión? No es la primera vez que nos hacemos esta pregunta teniendo en cuenta cómo va aumentando el parque de coches eléctricos en la región. Eléctricos e híbridos enchufables que representan casi la mitad de los matriculados en España.

La respuesta es que no, no tienen más riesgo. Pero cada vez que conocemos alguna intervención de los bomberos en un caso así nos genera cierta inquietud. Sobre todo cuando esos incendios se producen en los garajes comunitarios, ya sean particulares o de centros comerciales o públlicos. Por eso hemos hablado con los expertos que lanzan un mensaje tranquilizador. Es muy raro que un coche eléctrico se incendie, y si lo hace suele ser por una mala práctica. El riesgo de los coches eléctricos no suele estar en el vehículo en sí.....sino en cómo los cargamos. Carlos Bustillo, presidente de presidente de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción AMDA dice que un coche eléctrico es más seguro en cuanto al riesgo de incendios que uno de combustión "cuando se hace un uso normal de un coche eléctrico podemos estar totalmente seguros, incluso más que con un coche de combustión, porque no hay material inflamable.".

Cuando se produce un incendio suele estar relacionado con una manipulación de la batería o un mal uso de los cargadorer "en los pocos casos que hemos conocido nunca han venido por una problema en la batería o en el software del coche, sino por la utilizazión de alargadores o porque se tiran cables para poder cargar el coche que está en la calle...cosas tremendamente raras e inusuales".

INCENDIOS EN COCHES DE COMBUSTIÓN



Los coches de combustión, sin embargo, arden con cierta frecuencia incluso estando parados. Se puede quedar pegados restos inflamables en los bajos del coche como papeles o hierbas secas que al contacto del tubo de escape que está muy caliente, pueden llegar a arder y provocar un incendio. Lo mismo que un cortocircuito o una avería del motor.

COMO APAGAR UN INCENDIO DE UN COCHE ELÉCTRICO

Los incendios de los coches eléctricos se apagan igual que los de los coches de combustión: con agua, siempre y cuando esté desenchufado. Lo explica Manuel Ferrer,oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid." el método de extinción es el mismo. Lo que cambia es que los coches eléctricos hay que vigilarlos más...tenerlos en cuarentena ya que si ha afectado a las baterías, el fuego puede reaparecer después de estar extinguido"

Pero lo mejor según Manuel Ferrer es salir del garaje, cerrar las puertas y llamar al 112."Es muy peligroso que un ciudadano intente apagar un incendio ya que al no llevar protección puede respirar gases tóxicos. Lo mejor es salir y confinar el lugar, es decir, cerrar las puertas para que el fuego no se extienda." Si es un conato podremos utilizar un extintor, pero si el fuego ya está desarrollado no nos va a valer. Las mantas anti fuego pesan mucho y hay que saber utilizarlas.





















