"Los acuerdos de investidura van a provocar una subida de impuestos"

La investidura de Pedro Sánchez ha supuesto llegara a una serie de acuerdos que van a afectar a la enconomía de las comunidades autónomas. Entre ellos están los que se han alcanzado con los independentistas catalanes. Entre esos acuerdos, están los económicos...Cataluña disfrutará a partir de ahora de una excepción fiscal. Es decir, que todos los impuestos que recaude se quedarán en su territorio..( hasta ahora repartía el 30%). Además se le va a condonar el 20% de la deuda que tiene con el Estado. Esta condonación, por cierto, es extensible a todas las comunidades autónomas que así lo soliciten...

Con todo esto, Madrid se convierte en la región que más va a colaborar con el resto de las autonomías, repartiendo 70% de los impuestos recaudados. Y la pregunta es ¿Cómo nos van a afectar a los madrileños todas estas medidas fiscales...?

Pues según Javier Santacruz, analista económico y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, lo inmediato va a ser que vamos a sufrir una subida de impuestos. Porque si ese dinero deja de entrar en las arcas del Estado, el Estado tendrá que conseguirlo de otro modo, que es con la subida de impuestos.... "vamos a sufrir una subida de impuestos. Puede haber una solución más a corto plazo, o transistoria, que suponga que el Estado se endeude más, pero los impuestos o se pagan o hoy o se pagan mañana...Si lo hacemos mañana será a aumentando la deuda"

MAS DEUDA



Pero según Santacruz, ya no solo es que Cataluña no colabore aportando al resto de las Comundades o los 15.000 millones de deuda que se le va condonar...es que se abre la puerta a una situación que va a llegar a ser insostenible..."si se abre la puerta a que se le condone la deuda no se van a quedar satifechos hasta que la condonación sea total. Eso va a significar que el Estado va a emitir más deuda que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos a lo largo de los próximos años."

Pero además romper con el principio de solidaridad va a provocar que lleguemos a un estado confederal con privilegios de unos frente a los otros.

FUTURO

Y con esta situación ¿Cuál es el futuro?. Pues según Santacruz nos vemos abocados a un futuro donde pagaremos más impuestos donde los servicios públicos dependiendo de las regiones no estarán bien provistos. "eso es vuelve contra las comunidades que son cotribuyentes netos al sistema y las más importante con 4.000 millones de euros que aporta al año, es la Comunidad de Madrid."

EMPRESAS

Unos acuerdos que también afectan a las empresas, sobretodo a las catalanas afincadas en Madrid que van a sufrir muchas presiones para que vuelvan a Cataluña. "la presión no va a ser solamente por el cambio de sede social, sino también por el lugar donde se reúnen los directivos o donde se toman las decisiones."

Eso en cuanto a las catalanas, pero todas las demás se van a ver afectadas por la subida de impuestos, la subida del salario mínimo o la reducción de las horas de trabajo, algo que ya está afectando al empleo. "se está troceando el empleo, se firman contratos indefinidos a tiempo completo que duran apenas uno o dos meses...el mercado de trabajo está completamente distorsionado. La bajada en la calidad del empleo ha bajado de una manera espectacular."

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además alerta de que la inflación está provocando que nos creamos que hay cierta estabilidad porque los salarios públicos y las pensiones se actualizan pero la realidad es bien distinta.