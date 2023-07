Las duras palabras de una enfermera de Madrid tras ser agredida por un paciente: "Me cogió del cuello"

El trabajo de Raquel en el hospital solo duró tres horas aquel 26 de enero. La agresión de una paciente puso punto y final a su día de trabajo y comenzó la pesadilla judicial por la que ahora tiene que pasar la enfermera para que su atacante sea condenada por haberla atacado física y verbalmente.

Raquel trabaja como enfermera en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid; aquel día atendía a los pacientes que llegaban a urgencias. Su labor era determinar quién tenía una necesidad más acuciante y necesitaba ser atendido ya. Durante su jornada laboral, llegó una mujer, de unos 30 años, acompañada de un familiar. "Venía con un proceso febril", recuerda Raquel. No era nada grave. Así que, siguiendo su deber, la enfermera mandó a esta mujer de vuelta a la sala de espera. Sin embargo, la paciente tenía otras intenciones: "Lo que esa persona demandaba era una atención inmediata".





Una pesadilla para Raquel, la enfermera

Cuando esta mujer se da cuenta de que la sala está llena, regresa al puesto de triaje, desde donde Raquel recibía y ordenaba las urgencias. Entonces, comienza el terror: "Empezó con un tono que no era el adecuado, a alzar la voz, a amenazar y a decir que la atendieran ya". La paciente se empieza a acercar a Raquel. En ese momento, la enfermera le pide a una compañera de prácticas que pulsara el botón antipánico: "Me estaba empezando a dar un poco de respeto".

Cuando llega seguridad, la señora decide volver a la sala de espera. Aun así, Raquel quiere tomar nota de los datos de la paciente y se acerca con el guardia al lugar en el que estaba sentado la mujer conflictiva. "Una vez que entramos no solo no bajó de tono si no que empezó a subir cada vez más", rememora Raquel.

"Me estaba empezando a dar un poco de respeto"

La situación se volvió tan grave que incluso otro chico, un paciente que estaba en la sala de espera, se levantó a defender a la enfermera. En ese momento, la paciente estalló: "Un compañero y yo nos pusimos de por medio porque iba a agredirle a él".

Entonces, un familiar de la mujer se acercó a ella: "Me cogió del cuello contra la pared, hasta que me la quitaron". "Me quedé completamente quieta", cuenta, "no la quise ni agarrar, no sé si porque estaba paralizada".

Todo el mundo se levantó y "se hizo una bola de esas típicas de película", relata. Además, cuenta que la misma familiar "se lio a patadas con el de seguridad y cogió del cuello a otra compañera celadora".

Otros compañeros avisaron a la Guardia Civil, que se presentó en urgencias y Raquel cuenta que ni siquiera con los agentes "se bajó de tono". La agresora se fue después a otro hospital y puso una denuncia falsa.





Las agresiones a enfermeras en España, han crecido casi un 60%

La Guardia Civil metió a Raquel en un cuarto. "Tuve que salir escondida, irme a mi casa escoltada y dejar de trabajar ese día", recuerda. "Parecía un cargo de algo que me tenía que estar escondiendo".

"Se lio a patadas con el de seguridad y cogió del cuello a otra compañera"

Según el Consejo General de Enfermería, las agresiones a enfermeras ha crecido un 58% en España en comparación con el año pasado. En Madrid ha descendido, pasan de 41 a 34 ataques. Aun así, todavía sigue existiendo violencia contra las personas que cuidan de nuestra salud.

También le ha ocurrido a María Eugenia, enfermera de UCI en Madrid. Ella impidió que un niño se colara fuera de horario dentro de una de unidades que controlaba. Sin embargo, el padre no entendió que lo vetase y ardió en cólera: "Se puso a darme voces, a levantarme la mano, se encaró". Incluso llegó a decirle: "Ojalá fuera tu madre la que estuviera ahí y tus hijos quisieran entrar a verla y no les dejaran". En esa ocasión, no llegó a haber una agresión gracias a que intervino seguridad, porque María Eugenia reconoce que estaba a punto de pegarle: "Me daba, me daba".

Para las enfermeras, recibir una amenaza o un insulto "es el día a día". "Seguimos colapsados y la gente no solamente no lo entiende, sino que ataca contra el que te tiene que cuidar", lamenta Raquel. "Venimos arrastrando y aguantando comportamientos... que esto iba a pasar cualquier día", explica y añade que "eso crea un colchón que te acostumbras lamentablemente".

Ella pudo continuar con su trabajo, pero sí que afectó a su vida: "Mi madre lo pasó bastante mal". "Yo todo lo poquito que tenía de red social lo cerré", confiesa, y reflexiona: "Si a esta señora le ha dado por investigar donde vivo, si me ha pegado allí delante de la gente, por qué no me va a esperar en la puerta de mi casa".

Ahora, está a la espera de que avance el proceso judicial. Ahora mismo, todavía está valorándose "si se celebra juicio". Después de casi medio año, su denuncia acaba de notificarse en el juzgado por culpa de las huelgas en los juzgados.

Por último, Raquel empatiza con los pacientes y dice que "a nadie le gusta esperar seis horas hasta que te ve un médico". Eso sí, cree que el problema está en que se pone el foco en el lugar equivocado: "Tienes que ver quién tiene la culpa de eso".