La iniciativa en Madrid que pretende ayudar a agilizar la obtención de un trabajo: "Bastante más fácil"

Publicado el 22 may 2025, 16:31 - Actualizado 22 may 2025, 16:34

Conseguir un trabajo puede ser un proceso tan largo como complicado. Primero habría que buscar la oferta que más nos llama la atención y, a partir de ahí, realizar el largo proceso de selección. Sin embargo, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid pretende ayudar en este farragoso proceso.

Te puede interesar Tres de cada 4 universitarios están colocados a los 4 años de terminar la carrera

Hay que tener en cuenta que, según los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre, la tasa de paro en Madrid es del 9%. Esta cifra asciende hasta el 19% si hablamos de los desempleados menores de 25 años. En este contexto, un trabajo de verano puede ser muy útil para introducir la cabeza en el mercado laboral.

El Ayuntamiento de Madrid quiere ser partícipe de ese encuentro entre oferta y demanda poniendo en contacto a empresas con vacantes y personas que puedan encajar en estas. De esta manera, lo primero que realiza la Agencia para el Empleo es una preselección en función de las necesidades que tenga la empresa en cuestión.

Una vez que esta lista de preseleccionados está elaborada, los citan a todos en una de sus instalaciones y les muestran una presentación en la que les dan información sobre la empresa, sobre sus funciones y sobre lo que buscan.

Alamy Stock Photo Entrevista de trabajo esperando solicitante café teléfono inteligente

Esto último es algo que valoran mucho candidatos como Javier. Un joven que explica que "la presentación te dice ya bastante lo que buscan, entonces ya sabes que si das un poco el perfil, lo tienes bastante más fácil que cuando llegas a un sitio que no sabes muy bien lo que tienes que hacer, que son ir directamente a preguntas".

Posteriormente se hacen entrevistas en grupos de 60 con personal de la empresa, se van viendo cuáles son las personas que pueden tener el perfil adecuado y a partir de ahí ya se fijan las entrevistas personales. Esto suelen ser procesos que habitualmente llevan mucho tiempo y así, pueden realizarse mucho más rápido.

Alamy Stock Photo Un candidato durante una entrevista de trabajo

Hugo es uno de los jóvenes que se ha presentado a las entrevistas y ha explicado lo siguiente: "me viene bien el dinero para verano, pero si puedo seguir hacia adelante con la empresa y si por algún casual de lo que yo estoy estudiando a lo mejor no me termina de salir bien, puedo seguir con la empresa, puedo seguir creciendo desde dentro, pues genial".

"Yo estaba buscando ahora empezar en verano un trabajillo para tener mi dinero y todo, pero sobre todo para poder mantenerlo después del verano, para compaginarlo con los estudios y no quedarme colgado y estar a duras penas siempre", comentaba Javier después de la entrevista.