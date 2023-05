Se cumplen 20 años del brutal secuestro, violación y asesinato de Sandra Palo

Maria del Mar Bermúdez dice que no ha podido hacer el duelo por el asesinato de su hija, que ese duelo se cumplirá cuando muera y se reúna con ella. Dice que estos 20 años han pasado rápido, pero con un enorme dolor...y sobretodo con la impotencia de saber que a pesar de sus movilizaciones y entrega de firmas, la Ley del Menor sigue igual. No entiende que un joven con menos de 14 años sea inimputable, haga lo que haga. Se refiere a los autores como unos los salvajes que secuestraron, violaron y quemaron viva a su hija. No entiende, dice, como 3 de ellos, los tres menores, estén en la calle y sigan cometiendo delitos y el mayor de edad vaya a salir de la cárcel dentro de 5 años tras haber cumplido 25 en prisión. La condena fue de 68 años.

BRUTAL ASESINATO

Sandra Palo, era una joven de 22 años y discapacidad cuando fue secuestrada, violada, atropellada y quemada viva por cuatro jóvenes, 3 de ellos menores de edad. Era era el 17 de mayo de 2003. La chica volvía a su casa de Getafe con su novio, también con una discapacidad tras haber salido de fiesta. Iban por la Plaza Elíptica cuando un coche se paró y sus ocupantes les obligaron a entrar a punta de pistola. Al chico le soltaron tras robarle sus pertenencias pero a Sandra se la llevaron a un descampado donde la violaron. Después la atropellaron hasta siete veces y después la quemaron estando todavía viva, rociándole el cuerpo con gasolina que luego prendieron. Los autores fueron detenidos. El mayor de edad, de 18 años, fue condenado a 68 años de cárcel. Los otros 3 menores, uno de ellos, Rafita, solo tenía 14 años. Tuvieron que cumplir medidas judiciales en un centro y a los pocos años salieron.

María del Mar Bermúdez no cree en la reinserción de estos menores cuando hablamos de delitos tan graves. De hecho, los tres menores han vuelto a delinquir tras cumplir con las medidas judiciales y salir del Centro de Menores.

REFORMA DE LA LEY DEL MENOR

Reclamaron la reforma de la Ley del Menor para que ante delitos tan graves las penas fueran mayores, incluso que se bajara la edad penal que está establcida en los 14 años. Entregaron firmas en el Congreso. Explica que el ex presidente del gobierno Mariano Rajoy se comprometió a revisar la Ley si conseguía mayoría absoluta en las elecciones de 2.008. No lo consiguió y la propuesta se quedó en un cajón.

Dice que la condena de los menores, autores del crimen de su hija fue como unas vacaciones para ellos. Unos años en un centro donde les dan habitación, comida, formación y actividades lúdicas, algo que jamás tendrían en sus hogares, donde se dedicaban a delinquir.

Uno de esos menores es el conocido como el "Rafita" con un largo historial de delitos cometidos tras el asesinato de Sandra.

María del Mar dice que cada día se acuerda de Sandra y que lo único que le sostiene son sus otros hijos y sus nietos.













