La Comunidad de Madrid homenajea a los voluntarios del CRTM por labor durante la DANA

Después de 29.602 horas de trabajo, 62.491 trayectos y más de cuatro millones de pasajeros transportados, los 203 voluntarios del CRTM (Consorcio Regional de Transportes de Madrid) que participaron en el dispositivo de emergencia durante la DANA han recibido un homenaje institucional.

Durante el acto, celebrado en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se reconoció la entrega de estos profesionales, que dejaron sus vidas en Madrid para prestar servicio en la Comunidad Valenciana. El consejero Jorge Rodrigo destacó que "Madrid se siente orgullosa de haber podido ayudar al pueblo valenciano porque es un síntoma de lo que España es. Un pueblo y una nación que ante los problemas se une".

Entre los testimonios más emotivos, destacó el de Juan Carlos, conductor que, pese a sufrir un infarto durante uno de los primeros días del operativo, terminó sus rutas antes de acudir al hospital. "Mi jefe me preguntó 'cómo has tenido valor' y yo le dije 'no puedo dejar a la gente en la calle' ", relató. Tras recuperarse, volvió a Valencia en mayo para continuar con su labor: "Mi familia me decía que estaba loco, pero al final me apoyaron".

Jorge, otro de los conductores homenajeados, recordó el afecto de los vecinos: "Es algo que nunca voy a olvidar. Me traían el desayuno todos los días. Desayunaba tres o cuatro veces al día. A día de hoy, la gente me sigue escribiendo".

En el acto se leyó también una carta de una niña de Torrent en la que agradecía el esfuerzo de los voluntarios. En reconocimiento a esa ayuda, el conseller valenciano, Vicente Martínez Mus, anunció el cambio de nombre de la pasarela que conecta Torrent y cruza el barranco del Poyo. Hasta ahora conocida como "el puente de McDonald's" por los habitantes de la localidad, ahora, pasará a llamarse Puente de la Comunidad de Madrid.