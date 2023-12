Se complica la situación en el Mercado de Torrijos del barrio de Salamanca

Al final se han cumplido los peores pronósticos y los cuatro puestos de la planta superior del Mercado de Torrijos, en pleno barrio de Salamanca de la capital, no han podido abrir este lunes. En lugar de subir la persiana como cada día, han pasado la mañana en la comisaría y en el juzgado de guardia, denunciando que se han encontrado los accesos a sus puestos totalmente tapiados, por culpa de la obra que se ha iniciado en el recinto.

La pesadilla de estos comerciantes comenzó hace justo tres años, cuando un fondo de inversión se hizo con el 90% de las acciones de este mercado para reconvertirlo en un gimnasio, una zona gourmet y un supermercado. Desde 2003, el mercado ya no era municipal sino que estaba en manos de una sociedad formada por los 44 comerciantes que trabajaban en ese momento. La mayoría aceptó la oferta de estos nuevos inversores hace tres años, pero ocho de ellos no y, desde entonces, se están encontrando con todo tipo de dificultades.

Se hacen llamar “Los Últimos de Torrijos” y nos confiesan a Cope que “llevan tres años de auténtico calvario”. Actualmente, tienen la zona de carga y descarga totalmente bloqueada y, ahora, los puestos de la planta superior, completamente inaccesibles. “Cuatro negocios arriba cerrados, en plena campaña de Navidad, con cámaras y mostradores llenos y sin poder acceder a su trabajo”, nos confiesa a COPE Estrella, una de estas ocho supervivientes. De momento, esta situación afecta sólo a los negocios ubicados en la planta superior, pero el resto de comerciantes se teme lo peor. “Mi local se encuentra en la planta de abajo y yo sí puedo trabajar, pero esto es hoy, mañana probablemente me pase lo mismo que a ellos”, se lamenta Estrella.

A pesar de esta difícil situación, Estrella tiene claro que no se va a marchar. “Yo tengo una edad en la que todavía tengo que trabajar, no tengo por qué vender mi acción. Mi acción y mi negocio son para llevar comida a mi casa y para, en un futuro, ser un plus a mi jubilación”, nos explica.

Actualmente, los ocho comerciantes tienen en marcha dos procesos judiciales. Por un lado, la impugnación de la compraventa de las acciones, en el juzgado número 7 de lo mercantil y, por otro, la impugnación de la fusión por absorción de la sociedad en el juzgado número 10. Sin embargo, ambos procesos se encuentran todavía en marcha y sin visos de saber cuando se resolverán.