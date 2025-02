Cierra la librería Romo tras 40 años en el barrio de Prosperidad en Madrid

Cuando Heliodoro Romo fundó su librería junto a un colegio hace 40 años, no pudo imaginar que iba a terminar cerrando por falta de negocio... Allí vendía material escolar, cuadernos, lápices, bolis...también libros de texto y libros en general. Cuando se jubiló hace 14 años le pasó el negocio a Gema, su empleada...Todo iba bien, hasta que los nuevas formas de comprar acabaron con el negocio..." hace ya unos años que no podemos hacer frente a las grandes superficies, los bazares, las compras on line...Además la Comunidad de Madrid tampoco ayuda mucho a los libreros con el Plan Accede y hay que tomar decisiones difíciles."

Se encuentra a la altura del número 64 de la calle de Luis Cabrera, en el barrio de Prosperidad en Chamartín y hace años se veían colas para comprar libros de texto.

Cope Madrid Gema, dueña de la librería Romo

La librería Romo no solo es un lugar donde comprar un cuaderno, un óleo para un cuadro, una novela o un libro de texto...es el lugar de encuentro de todo un barrio. Gema lamenta que ya no haya tiendas, porque los barrios se vuelven tristes..."Antes podías decir a tus hijos que si necesitaban ayuda entraran a una tienda y que llamaran a sus padres...Ahora no hay tiendas y las calles están tristes"

Cope Madrid libreria estanteria

Un cartel en la puerta comunica el cierre, con todo el dolor de su corazón, leemos... y agradece a los clientes todo su apoyo, no sin recordar, que los pequeños comercios son los que dan vida a los barrios. La librería Romo echará el cierre a final de mes...no si antes liquidar todo el material que pueda que tiene descuento y lo que no se venda, dice Gema, se enviará a Valencia.

Cope Madrid cartel comunicando el cierre

6.000 COMERCIOS CIERRAN AL MES EN MADRID

Esta librería va a convertirse en uno de los 6.000 comercios de proximidad que cierran cada año en Madrid. En este caso es que no pueden aguantar más. Llevan varios años subsistiendo, pero ha llegado el momento de echar el cierre. Los 50 euros escasos de caja que hacen algunos días impiden que el negocio sea viable.

El sangrado, explica José Manuel Fernández, coordinador de comercio de Madrid del Foro Empresarial es imparable. Las causas, la falta de relevo generacional, los nuevos estilos de compra on line o en grandes superficies y a las dificultades que impone las administraciones, lo último con la limitación de jornada laboral, que lo hacen insostenible. " la reducción de la jornada laboral es un problema para nosotros porque nuestro trabajo es presencial y es muy difícil cuadrar con menos horas. Si tenemos que hacer más contrataciones se pierde de nuevo rentabilidad"

El comercio no pueden mantenerse en estas condiciones y eso repercute en los barrios y en la calidad de vida de los vecinos. Ya no hay tiendas y los locales se reconvierten en viviendas.