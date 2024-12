Carolina Pellico primera niña en cantar el premio gordo de la Lotería de Navidad en 1986

Carolina Pellico me recibe sonriente, activa, en el salón de los recuerdos de la sede de antiguos alumnos del Colegio de San Ildefonso, muy cerquita del colegio donde hace años Carolina estudió. Allí me enseña los recuerdos...alambres con las bolas originales de hace años, décimos antiguos enmarcados, muchas fotos...de los primeros niños que cantaron la lotería. Entre esos recuerdos Carolina me enseña los suyos particulares...Todos los guarda en una carpeta en la que ha escrito a mano "Carolina Pellico Lotería (1984-1986)". Lo tiene escrito para que no se lo olviden las fechas, dice. Ahí guarda todos las fotos, los recortes de periódico de aquellos días en los que cantó el gordo. "Debí de guardar el periódico entero" dice...los recortes debería enmarcarlos porque se están deteriorando..."

Carolina fue una de las primeras niñas que se incorporaron por primera vez a cantar la lotería de Navidad. Toda la expectación estaba en ellas, en las cinco niñas de San Ildefonso. Era 1984 y las vimos aparecer en el Salón de Loterías vestidas con su uniforme: chaqueta oscura tipo blazer y falda azul marino, camisa blanca y pajarita negra al cuello. Ninguna cantó el gordo, pero Carolina dio el Segundo premio. Estaba claro que la suerte acompañaba a esta niña de 11 años, porque dos años más tarde, en 1986 en el último en el que participaba en el sorteo, Carolina cantaba el gordo. A ella le tocaba dar los premios y dio 250 millones de pesetas.

Carolina Pellico Lotería Fotos

PREMIO CON CONFUSIÓN

La anécdota estuvo en la confusión de Carolina que en un primer momento cantó una cifra menor de la real. Ella cantaba los premios, pero en un principio leyó 25.000 pesetas. Enseguida se dio cuenta y el presidente de la mesa rectificó al comprobar que faltaban algunos ceros...Había cantado el gordo. Era el número 3.772 premiado con 250 millones de pesetas.

Carolina lo recuerda con mucho cariño. "La mayor ilusión de los niños de San Ildefonso es cantar un premio, pero sobre todo el gordo".

PREPARACIÓN

No todos los niños pueden cantar la Lotería. La primera criba, al menos en aquella época, era que los niños tuvieran buenas notas, y también se buscaba una buena voz. Los ensayos empezaban en el mes de octubre. Carolina lo recuerda como algo divertido. " hay que ensayar mucho. La bola es muy pequeña, de madera muy lisa y es fácil que se te escape de los dedos. Tiene un agujero por donde tiene que pasar el alambre. Además el sorteo lleva un ritmo que no debes parar...en cualquier momento se te puede caer al suelo".

Carolina Pellico Carolina al cantar el gordo

NERVIOS

Carolina recuerda los nervios..."Esa noche -cuenta- dormimos todos en la residencia, y no podíamos pegar ojo porque estábamos muy nerviosos". "Cuando cantas el premio todo son entrevistas. Realmente no eres muy consciente de lo que está pasando".

Carolina ha vuelto alguna vez al salón de Loterías para ver el Sorteo. Quiere pasar desapercibida, pero alguna vez se han enterado y la han entrevistado los medios. "Me gusta ver la Lotería, dice Carolina, aunque no suelo comprar mucho"..." La gente al principio me pasaba los décimos por encima, para que les diera suerte. Di dos premios importantes, pero a mi nunca me ha tocado."

No le ha tocado el premio, pero ha tenido la gran suerte de cantar el gordo, eso gran premio, por entonces el único, junto a la quiniela, que hizo feliz a muchas personas hace ya 38 años...