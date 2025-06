Así es como Rodrigo pasó de suspender el carnet de conducir a estudiar un máster en la universidad de Cambridge becado: "Dije: voy a intentarlo"

Una de las mejores noticias que te pueden dar cuando quieres estudiar, cuando quieres ampliar conocimientos en la universidad de tus sueños, es que te concedan una beca. Eso te asegura un desahogo económico que te permite centrarte en tu formación. Y eso es lo que han conseguido 100 jóvenes con la Fundación "la Caixa".

Este centenar de estudiantes han sido elegidos de entre más de mil candidatos por su excelencia académica y han conseguido ser admitidos en algunas de las mejores universidades del mundo. Si prestamos atención a este dato, podemos observar como tan solo 1 de cada 10 personas que se han presentado han conseguido la beca.

"lOS MEJORES ENTRE LOS MEJORES"

La ceremonia de entrega de las becas ha sido presidida por su Majestad el Rey de España. También han asistido el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé. Este ha sido el encargado de iniciar el acto con palabras de agradecimiento, enhorabuena y mucho ánimo para la nueva etapa que les espera.

Fundación "la Caixa" Su Majestad el Rey de España durante el acto de la entrega de Becas de Posgrado de la Fundación ”la Caixa”

"Estos 100 becarios son, por tanto, los mejores entre los mejores: una fuente de inspiración para quienes les rodean, y un referente que podemos tomar para superarnos cada día ofreciendo al mundo nuestra mejor versión. Solo así, contribuyendo cada uno y cada día desde lo mejor de nosotros mismos, podremos construir verdaderamente una sociedad mejor", ha explicado Fainé.

Las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías, la biología celular y molecular, las matemáticas y el derecho. Los becarios son de 27 provincias españolas distintas y la segunda provincia con más becarios es Madrid, con 23 estudiantes.

Una de estos madrileños que ha conseguido la beca es Elvira. Ella va a poder estudiar en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y va a hacer un máster en Derecho. Hablando con ella, nos ha comentado qué es lo que más le apetece de esta oportunidad:

"Pues la verdad es que ya llevo unos años trabajando y volver a ser estudiante y volver a tener esa calma que te permite estudiar los temas con profundidad, rodearme de gente con backgrounds tan distintos, de otros países, de otras culturas. Y bueno, vivir en Nueva York siempre es una experiencia que a uno le llama mucho la atención".

dE eLVIRA A rODRIGO

Igual que ella, Rodrigo es otro estudiante que ha recibido una beca, aunque en su caso va a cursar un máster de Estudios de Evolución Humana en la Universidad de Cambridge. "Es una beca de la que yo había escuchado hablar siempre. Siempre me había dicho a mí mismo que era una cosa que era imposible de conseguir y me acuerdo que un mes antes de que se cerrara la convocatoria dije, voy a intentarlo y si no la consigo, pues no pasa nada. Pero al final la intenté y la conseguí", explica Rodrigo.

Cuando recibió la noticia acababa de presentarse a otro examen... El de conducir en Madrid. Volviendo a Salamanca recibió ese correo en el que ponía " congratulations" y, aunque al principio no se lo creía, en cuanto llegó a su casa empezó a llamar a todo el mundo para celebrarlo.

Fundación "la Caixa" Los 100 estudiantes universitarios becados han sido seleccionados entre 1.045 candidatos por su excelencia

Historias como las de Elvira y Rodrigo se repiten a lo largo de los demás becarios, que ahora, además de poder seguir estudiando para hacer de este un mundo mejor, pueden viajar y descubrir nuevas culturas y nuevos países.

De las 100 becas, 71 son para estudiar en Europa, 27 para Estados Unidos y dos incluso para ir a Japón. Aunque las universidades más elegidas son las tan reconocidas universidades de Cambridge y Oxford.