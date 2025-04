Así están las calles de Madrid en el tercer día de huelga de basuras: "Horrible"

Llegamos al tercer día de huelga de basura en Madrid y, aunque ayer ya se notaban las primeras consecuencias de esta, hoy los residuos sin recoger se han multiplicado y ha llamado la atención de vecinos y turistas.

Los servicios mínimos, dice el Ayuntamiento, no se están cumpliendo. "Nuestra percepción en estos momentos es que no se está dando cumplimiento a los servicios mínimos de manera total... Insistir y animar vivamente a que se cierre ese acuerdo cuanto antes", ha declarado Inmaculada Sánchez, vicealcaldesa.

En COPE, hemos echado un vistazo a las zonas de Colón, Goya y Retiro y hemos podido ver cómo no se podían dar ni 20 pasos sin encontrar un montón de basura acumulado alrededor de cubos hasta arriba.

Una de las escenas que ejemplifica el efecto de la huelga en las calles de la capital es la que puede ver cualquiera que pase cerca de una de las salidas de la parada de metro de Velázquez. Esta se había convertido en una especie de minivertedero con siete cubos llenos, sin poder cerrar, y bolsas a su alrededor.

Continúa la huelga de basuras en Madrid

Recordamos que estos cubos que no se están recogiendo son los marrones, los naranjas y los amarillos, que son los destinados a los residuos de restos no reciclables, orgánicos y plásticos.

Un problema que va a peor

Los vecinos se quejan de la situación, ya que, además de no ser algo agradable de ver por la calle, se suman los problemas que puede traer el calor. Pilar es una de las madrileñas afectada: "Por todas las zonas, lo he notado. Y me parece, vamos, no sé, fatal... Porque eso es salud. Y ahora que está haciendo calor... Horrible. Hay zonas que huelen fatal".

Por otro lado, algo que les preocupa es que, como no pueden sacar la basura a la calle, tienen que acumularla en sus casas con los problemas de olores y espacio que supone esto.

Cubos de basura a rebosar en Madrid

Cuándo y dónde se recoge la basura

De acuerdo a lo establecido, el calendario de recogida por zonas quedaría de la siguiente manera:

Jueves y siguientes días pares: Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.