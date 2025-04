Huelga de basuras en Madrid: Estos son los días en los que puedes sacar las bolsas según la zona en la que vivas

Dependiendo de la zona de Madrid por la que hayas pasado hoy, puede que hayas visto los cubos de basura naranjas, marrones y amarillos a rebosar de basura. Esto se debe a que continúa la huelga en la recogida de residuos después de que este martes por la noche los trabajadores no ratificaran el preacuerdo alcanzado por los sindicatos convocantes y las empresas adjudicatarias.

En el primer día nueve distritos no tuvieron servicio de recogida de los residuos de resto no reciclable, orgánicos y plástico. Sin embargo, los servicios de recogida de papel, cartón y vidrio no estaban llamados a la huelga por lo que habrás visto los cubos azules y verdes en sus condiciones habituales.

Huelga de basuras en Retiro

Hoy no se presta el servicio en los 12 distritos en los que sí se atendió el primer día. Esto se debe a que los servicios mínimos establecidos son del 50%. De esta manera, los residuos se recogen cada 48 horas como máximo.

así lo viven los vecinos

En COPE, hemos dado una vuelta por la zona de Retiro para comprobar cómo están sobrellevando los vecinos la situación de la huelga, ya que este distrito no estaba incluido entre los 12 primeros que sí recibieron el servicio el día anterior.

Mientras que hay vecinos como Rafael o Ricardo que no han notado mucho los efectos de la huelga, más allá de algunas bolsas sin recoger; otras personas como María Jesús explican que "aquí pues sí que se nota bastante más cúmulo de basuras".

Para vecinos como Carmen, el problema va a empeorar a medida que vaya haciendo más calor: "Hasta ahora hemos tenido lluvia, pero cuando empiece el calor, las ratas van a aparecer. Y estamos en barrios ricos y en barrios pobres, todos sufrimos lo mismo ."

Qué días y dónde recogen la basura

Con esta división de Madrid en función de los servicios mínimos, los horarios para las distintas zonas quedan tal que así:

Miércoles y siguientes días impares: Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas.

Jueves y siguientes días pares: Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.

El Consistorio madrileño ha pedido a los ciudadanos que saquen la basura la noche anterior a la fecha de recogida de sus respectivos distritos.

Cabe destacar que la huelga no afecta a la recogida de los restos clínicos, de hospitales, animales muertos y procedentes de mercados y galerías de alimentación. Los residuos de colegios, guarderías y residencias también se han retirado.

Qué ocurre con la negociación

El Ayuntamiento de Madrid ha citado a las seis y media de la tarde a los responsables de la empresa que recoge la basura de la capital y a los sindicatos, representantes de los trabajadores. Estos últimos fueron los que anoche rechazaron el preacuerdo que les ofrecieron ayer.

Calles de la zona de Retiro durante la huelga

El documento del preacuerdo recogía una subida por encima del 4% anual, dos días de libre disposición y mejoras relacionadas con los periodos vacacionales. Sin embargo, de los 1.211 votos, 940 empleados dijeron ‘no’ al acuerdo, lo que supone más del 75% de los trabajadores.