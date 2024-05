300 Alumnos de Medicina se enfrentan a 20 situaciones de urgencia simuladas en el Hospital Clínico

Para ser médico no bastan los seis años de carrera y aprobar el MIR. Además hay que hacer una especialidad que puede durar entre cuatro y cinco años. Y los alumnos de sexto tienen que someterse también a una prueba un tanto especial. Se llama ECOE, Examen Clínico Objetivo Estructurado. ¿En qué consiste este examen? Lo que tienen que hacer los futuros médicos es enfrentarse a veinte casos prácticos que deben resolver en pocos minutos. Son simulaciones de casos reales que se desarrollan de forma simultánea en el Hospital Clínico San Carlos.

Pero, a ¿a qué se enfrentan los alumnos?

Pues puede ser de todo...Los alumnos tienen que pasar por 20 estaciones, o consultas, donde en 9 minutos tendrán que diagnosticar o gestionar el problema que surja con el paciente. Una prueba por la que este año han pasado 300 alumnos. Ana Gómez es la vicedecana de ordenación académica de la Facultad de Medicina de la Complutense..." las competencias clínicas incluyen no solo el diagnóstico y la exploración, también incluyen las capacidades comunicativas, de información, de relaciones éticas. Las 20 estaciones incluyen esas competencias en el porcentaje correcto"

No saben a lo que se van a enfrentar

En cada estación se tienen que enfrentar a un caso concreto y llegan a ciegas. No saben si detrás hay una paciente de parto, una persona con un infarto, una paciente con múltiples síntomas que hay que saber discernir y diagnosticar...Tobías Álvaro es uno de los alumnos. " suelen ser situaciones que ya hemos visto antes, lo que pasa es que por primera vez nos enfrentamos solos, sin un médico al lado que nos pueda orientar"

Unas pruebas donde les valoran sobretodo cómo gestionan la consulta...Lo explica Diego de la Hoz, alumno de sexto."Ya no es tanto llegar al diagnóstico, te valoran más como gestionas la situación, las competencias del futuro médico".

Capacidades comunicativas

Esta sería la parte médica. Pero no sólo se valora eso. Los examinadores tienen en cuenta también sus capacidades comunicativas, y eso quizá sea, si no lo más complicado, si lo más sorprendente. Porque lo que se encuentran detrás de la puerta, no siempre es un caso genéricamente médico. De hecho en una de las estaciones había una mujer víctima de violencia machista. No estaba herida, ni presentaba ninguna enfermedad. Estaba asustada y acudió al médico como una vía de escape. Purificación Megías, es administrativa en el hospital y actuó haciendose pasar como una víctima de violencia contra la mujer "es una mujer que estaba totalmente sola, con tres hijos, y acude al médico como una vía de escape porque no sabe donde tiene que ir, ni conoce ningún recurso y orientar eso es difícil." En este caso se valora la labor de escucha, de empatía, de control de la situación y también cómo se le orienta a la mujer para que acuda a los recursos que tiene a su disposición.







Tobías Álvaro y Diego de la Hoz





Y es que el médico tiene que enfrentarse a situaciones en las que la palabra es casi más importante que el conocimiento médico tal y com explica Diego de la Hoz. "a mi me sorprendió la estación de la violencia de género porque es una situación muy difícil donde la palabra es lo que más media ahí. También me pareció difícil la estación en la que tienes que comunicar a una madre que su hijo ha fallecido."

Y no solo saber comunicarse con el paciente. También hay que gestionar aspectos burocráticos como solicitar una prueba médica complicada, de madrugada y saber justificarla para que se realice fuera de horario. Hay que convencer de la urgencia al facultativo, y lo único que tienen es un teléfono. "tienes que explicar la urgencia de esa prueba, convencer al médico de que esa prueba hay que hacerla en ese momento, que no puede esperar. Ahí también estás solo, y lo único que te facilitan es un número de teléfono"