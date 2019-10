Santiago Requejo: “'Abuelos' destaca que ellos tienen aún mucho que aportar”

Se estrena este viernes: 'Abuelos', una película dirigida por Santiago Requejo, quien ha estado en COPE Más, con Ana Pastor, y ha relatado que “cuenta la historia de tres amigos en edad de jubilación y que deciden no quedarse relegados. Así que emprenden: aprovechándose de que sus hijos les dejan al cuidado de sus nietos, deciden sacar partido de eso”.

“La película responde a esa necesidad social que los abuelos ya están haciendo y tratan de convertir en un modelo de negocio”, explica Requerjo, y añade que “es una historia de emprendimiento por necesidad. Parece que la gente de esa edad ya no tiene que aportar y no es cierto. Así nace una historia como esta.”

Lo más impresionante es que Requejo y Fernando Lallana, director de los 'Premios +50 Emprende' y autor del libro 'Abuelos. Nunca es tarde para emprender', se pusieron manos a la carretera: “Nos hemos acercado a ellos: hicimos más de 7000 km para estar con ellos, un equipo de amigos yendo por 15 ciudades españolas dando la oportunidad a estas personas de darles una salida motivacional”.

El director del filme no se ha cortado a la hora criticar un aspecto económico: “Siempre que se habla de ayudas van dirigidas a jóvenes, y la gente que ha conocido nuestros premios los han aceptado muy bien y nos han agradecido la iniciativa”. Reconoce haber conocido “proyectos impresionantes, ha sido muy difícil elegir a los 10 finalistas”: “No solo provienen de desempleados, hay muchos que, estando trabajando, se han sentido inspirados y han decidido que era el momento de ir a por su sueño. A nivel personal ha sido una de las experiencias más potentes que he vivido”.

Requejo también ha criticado una contradicción empresarial: “Los jóvenes, a día de hoy, son los más preparados, no terminan con una carrera sino con dos, incluso con máster, y cuando van al mercado laboral piden experiencia. Al no tenerla, no les contratan, y, en cambio, esa empresa está despidiendo a gente de 53-54 años, incluso más jóvenes, con años de experiencia a sus espaldas, ¿no es incongruente? Algo hay que cambiar, y más cuando tenemos una sociedad que va a vivir, probablemente, hasta los 100 años, y que gente con 50 y 60 no son mayores”.

“Mucha gente se enfada con el título de la película”, reconoce él, pero también explica que “es más una crítica”: “Tienen mucho que aportar y este proyecto viene a suscitar una reflexión en la sociedad sobre el inmenso valor que aportan. No queremos que la gente emprenda como si no hubiera un mañana, sino que los empresarios, a la hora de contratar o despedir, si este proyecto le ha hecho pensárselo dos veces, habremos tenido éxito”.