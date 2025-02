Comienzan las obras del futuro intercambiador de Conde de Casal

Sorpresa y desconcierto para muchos viajeros que han acudido como un lunes cualquiera a Conde de Casal. El asombro ha sido mayúsculo cuando después de esperar un rato en la parada no pasaba su autobús. Al poco, al mirar al resto de marquesinas se daban cuenta de que no pasaba ningún autobús interurbano, aquellos de color verde. Esto no era casualidad. Era el día señalado en el calendario por el comienzo de las obras del futuro Intercambiador de Conde de Casal.

Estas labores han afectado hasta 18 líneas de autobuses verdes. Méndez Álvaro, Atocha, Sierra de Guadalupe y Pavones se han convertido en los centros neurálgicos de la llegada y salida de estos autobuses interurbanos. A estos se suman 4 líneas de la EMT: E, 63, 143 y 145. Estos a diferencia de los verdes, su cambio ha sido de apenas unos metros, todos dentro del propio barrio,

"Vengo todos los fines de semana. Lo que pasa que hoy es el cumpleaños de mi nieta, que viven allí y a ver cómo me voy. Me voy a tener que ir en un helicóptero o algo. Y es que tampoco hay ningún tipo de información que diga dónde para ni nada", nos ha explicado a COPE, Ángel. Él vive en Chinchón y esta situación le ha pillado por sorpresa en Madrid.

Según ha ido avanzando la mañana ha ido disminuyendo el número de viajeros que acudían hasta esta Avenida del Mediterráneo y han ido buscando en el teléfono móvil las soluciones. Además, para intentar ayudar en esta difícil tarea, varios miembros de la EMT han estado presentes durante toda la jornada para informar a los viajeros de las posibilidades que tenían para llegar a su lugar. Sin embargo, de los autobuses interurbanos no había ningún miembro.

Este martes continuarán las obras. Está previsto que se produzcan algunas retenciones para los vehículos ya que se cerrará uno de los carriles de entrada a Madrid desde la A-3. A esto se sumará el estrechamiento de una de las vías de salida. Estos primeros meses serán especialmente duros aunque vecinos como Carmina están dispuestas a hacer el esfuerzo.

"Estoy deseando porque va a ganar mucho la zona. Yo ahora iba a coger el 63 ahí, y me voy para el otro lado, pero comprendo que es como en una casa. Si la quieres tener bien, tienes que limpiarla, tienes que arreglarla", nos ha explicado Carmina a COPE.

Por delante, hay dos años de obras. Cuando el intercambiador comience a funcionar, más de 65.000 viajeros se verán beneficiados. Será un moderno edificio, muy parecido en cuanto a estructura al de Plaza Castilla. Dentro de él existirá una área intermodal con 13 dársenas para autobuses interurbanos y urbanos.

Hay que recordar que aparte de ver la luz en 2027, el Intercambiador de Transportes de Conde de Casal, paralelamente, se está trabajando en la ampliación de la Línea 11. Esta línea que actualmente conecta Plaza Elíptica con La Fortuna, pretende en un primer tramo de actuación llegar a Conde de Casal. Así, se creará un eje trasversal que descongestionará la Línea 6. Su objetivo final, aunque no se acometerá ahora, será la de llegar hasta Valdebebas. Un esfuerzo que hay que hacer para seguir modernizando y haciendo más funcional a Madrid.