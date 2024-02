Los dos madrileños que han obtenido la mejor nota del MIR en España

Toda persona que estudia la carrera de Medicina, sabe perfectamente el esfuerzo que eso conlleva.

Sacrificio, dedicación, estrés o satisfacción, son algunas de las palabras que definirían los distintos estados de ánimo de cada médico que se enfrenta cada año al examen MIR para elegir una especialidad concreta. Este año en España, se han presentado a este examen 13.990 personas para acceder a un total de 8.772 plazas de formación convocadas (de las que 2.492 se destinan a Medicina de Familia).

Noelia García, natural de San Sebastián de los Reyes, es de esas personas que con su sudor ha obtenido la mejor nota del MIR de este año. Estudió Medicina en la Universidad Autónoma y sólo ha fallado 10 preguntas de 200. Una auténtica mente brillante la de esta madrileña que aunque desde pequeña no tenía claro el ser médico, siempre le llamó la atención. Cuando vio la nota del MIR, no podía creérselo: “Me sorprendí bastante, me sentí muy emocionada y muy agradecida. No me he parado a contar las horas de estudio, mi plan era levantarme, estudiar un par de horas, desayunar, estudiar otro par de horas, hacer deporte y estudiar, todo repartido a lo largo del día, lo que tardara en terminar las tareas asignadas para ese día”.

Alfonso Gator, ha sido otro de los madrileños que ha conseguido una de las mejores notas en el MIR. Dedicaba 10 horas de media de estudio intenso: “Las horas de estudio eran variables, había veces que tenía que estudiar más tiempo porque me tocaba uno especialmente difícil y en otros temas que controlaba mejor, podía ir más rápido. En cuanto a la especialidad, estoy dudando entre hematología, reumatología, dermatología y medicina interna. Ahora me toca ir a los hospitales a hablar con los médicos y decantarme”. Esfuerzo, ejercicio y dedicarse mentalmente a uno mismo son los tres pilares en los estos dos estudiantes brillantes se han basado para conseguir su objetivo. Ahora les toca descansar después de todo el esfuerzo, ya que como dijo una vez el director de cine, Woody Allen, el 90% del éxito se basa simplemente en insistir.