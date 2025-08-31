Detenidos en Montblanc tres ladrones tras saltarse tres controles policiales y embestir a un vehículo de los mossos

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a tres personas en la AP-2 a la altura de Montblanc que acababan de cometer un robo con fuerza en Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell) y que, durante la huida para no ser atrapados, se saltaron hasta tres controles policiales y embistieron a un vehículo.

Los arrestados son tres hombres, de 21, 24 y 55 años, que, según la policía, formarían parte de un grupo criminal afincado en el Camp de Tarragona especializado en robos en domicilios.

La policía les considera presuntos autores de un robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Además, al hombre de 55 años le atribuyen también los delitos de conducción temeraria, daños y atentado contra agentes de la autoridad.

Alamy Stock Photo Dos agentes de los Mossos d'Esquadra

robo con fuerza en ivars d'urgell

Los hechos se inició durante un control de tráfico en la LV-3344 entre Ivars d'Urgell y Castellserà. Los agentes vieron un vehículo de alta gama con matrícula extranjera que, al detectar la presencia de la policía, dio un cambio de sentido y se marchó a gran velocidad. Esta situación puso en alerta a los mossos, que lo comunicaron al resto de patrullas.

Poco después, la policía fue alertada de un robo con fuerza cometido pocos minutos antes en un domicilio de Ivars d'Urgell, donde estaría implicado el vehículo que había sorteado el control. Los vecinos explicaron a la policía que habían sorprendido a los ladrones cuando forzaban la puerta y que estos habían huido.

las patrullas de control iniciaron una persecución por la autopista y, en un intento de los agentes de adelantar al vehículo fugitivo, estos impactaron deliberadamente contra el coche policial

persecución y accidente en la autopista

La policía desplegó controles policiales en toda la región y, poco después de las 13 horas, localizaron el vehículo en la rotonda de acceso a la AP-2 en Lleida. El vehículo se saltó un segundo control policial y accedió a la autopista en dirección a Tarragona. Un rato después eludió un tercer control situado a la salida de Les Borges Blanques.

Ante esto, las patrullas de control iniciaron una persecución por la autopista y, en un intento de los agentes de adelantar al vehículo fugitivo, estos impactaron deliberadamente contra el coche policial con la intención de sacarlo fuera de la vía, según ha explicado la policía.

Mossos d'Esquadra.

Por último, sobre las 13.50 horas el vehículo fue interceptado a la altura de Montblanc y los tres ocupantes fueron detenidos por los agentes que les seguían. En el registro del vehículo, la policía localizó herramientas específicas para cometer robos con fuerza y gorras y prendas variadas. Además, la descripción que habían hecho los vecinos de dos de los presuntos ladrones coincidía con la de los ocupantes del vehículo.

grupo criminal del camp de tarragona

Una vez detenidos, la Unidad de Investigación de Mollerussa se hizo cargo del caso y de su posible relación con otros hechos. Los mossos achaca a los tres detenidos un delito de robo con fuerza. Además, al conductor del vehículo -el hombre de 55 años con dos antecedentes policiales- también le atribuye los delitos de conducción temeraria, daños y atentado contra agentes de la autoridad.

Dos de los detenidos tienen ya antecedentes por robo con fuerza en domicilios y la policía cree que formarían parte de un grupo criminal residente en el camp de Tarragona que se desplazaría en equipos de tres personas por Catalunya para cometer robos. En estas actuaciones, habría un conductor que se queda vigilando el entorno en un sitio discreto, mientras los otros dos ladrones realizan el asalto para después huir rápidamente.

Los detenidos pasarán a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls.