Cómo actuar ante las primeras quemaduras solares de la temporada

Con la llegada de los días soleados, muchas personas vuelven a pasar más tiempo al aire libre. Esta exposición repentina al sol, después de meses con menor intensidad, aumenta el riesgo de sufrir quemaduras solares si no se toman precauciones. Aunque a menudo se consideran leves, pueden causar molestias importantes y daños en la piel.

Las quemaduras solares aparecen cuando la piel recibe demasiada radiación ultravioleta. Los síntomas más comunes incluyen enrojecimiento, sensación de calor, dolor e incluso inflamación en la zona afectada. En casos más intensos, pueden aparecer ampollas y una mayor sensibilidad cutánea.

El primer paso para actuar es enfriar la piel. Aplicar agua fresca o templada ayuda a reducir la temperatura y aliviar la sensación de ardor. Es importante evitar el uso de hielo directo, ya que puede irritar aún más la piel dañada.

La hidratación externa es fundamental. El uso de cremas hidratantes o productos calmantes contribuye a reparar la piel y a reducir la incomodidad. Se recomienda evitar productos con alcohol o fragancias, ya que pueden empeorar la irritación.

Además, la hidratación interna también juega un papel clave. Beber suficiente agua ayuda al organismo a compensar la pérdida de líquidos y favorece la recuperación. Esta medida es especialmente importante en épocas de calor.

Si aparecen ampollas, es importante no manipularlas. Las ampollas protegen la piel y romperlas puede aumentar el riesgo de infección. En caso de quemaduras extensas o dolor intenso, es recomendable buscar atención sanitaria.

Otro aspecto clave es evitar nuevas exposiciones al sol. Tras una quemadura, la piel queda más vulnerable, por lo que es fundamental protegerla y evitar el sol directo hasta su recuperación. El uso de ropa ligera que cubra la zona puede ser una buena opción.

Sin embargo, la mejor estrategia siempre es la prevención. Aplicar protector solar, evitar las horas centrales del día y aumentar progresivamente la exposición son hábitos esenciales para cuidar la piel. Estas medidas ayudan a reducir significativamente el riesgo de quemaduras.

Las primeras quemaduras solares de la temporada son una señal clara de que es necesario extremar las precauciones. Cuidar la piel desde el inicio permitirá disfrutar del sol de forma segura y saludable.