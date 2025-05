Convereses con Joaquim Gay de Montellà: “Reducir la jornada laboral sin mejorar la productividad y frenar el absentismo es un camino peligroso "

Barcelona - Publicado el 24 may 2025, 12:06 - Actualizado 24 may 2025, 12:40

El empresario y expresidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, considera que reducir la jornada laboral sin abordar previamente la baja productividad y el elevado absentismo laboral en España es “un camino peligroso”. En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, remarcó que el país todavía tiene tareas pendientes fundamentales antes de plantearse una reforma de esta magnitud. “No podemos permitirnos una reducción de jornada sin haber mejorado antes la productividad. Si no corregimos esto, perderemos competitividad y acabaremos dependiendo de países que sí estén dispuestos a mantener un mayor esfuerzo laboral”, afirmó.

Según explicó, uno de los factores más preocupantes es el absentismo, que en algunos sectores supera el 8% o 9% anual. “No sirve de nada hablar de jornadas de 37 o 35 horas si no abordamos el problema de que muchas personas no cumplen efectivamente ese horario. Es una de las grandes asignaturas pendientes del país”, señaló.

En relación con el problema del acceso a la vivienda, el empresario lamentó la falta de acción de las administraciones locales y apuntó que según sus estimaciones en Cataluña hay al menos “50.000 metros cuadrados de suelo urbano que podrían destinarse a vivienda”, pero que no se activan por miedo a errores técnicos, por rigidez normativa y por una visión estigmatizadora del promotor privado. “Hay que romper con esta parálisis. La demanda de vivienda existe, pero no se permite aumentar la oferta”, dijo.

Respecto al turismo, Gay de Montellà se mostró partidario de la tasa turística, siempre que se aplique con criterios de transparencia y se reinvierta correctamente en el territorio. “Se aplica en toda Europa. Bien gestionada, beneficia tanto al visitante como a la sociedad local”, afirmó. También defendió la necesidad de controlar los flujos turísticos y regular los pisos turísticos “sin eliminarlos completamente”, ya que, en su opinión, eso podría perjudicar al sector hotelero legal y favorecer prácticas informales difíciles de controlar.

Finalmente, cuestionado sobre la relación entre Cataluña y el resto del España, Gay de Montellà reiteró una idea que ha defendido durante años: “Madrid no acaba de entender a Cataluña pero eso no significa que no podamos sentirnos catalanes y españoles a la vez. No hay ninguna contradicción en ello.”aseguró