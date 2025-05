La Xarxa d'Entitats Cristianes Caritatives de Lleida critica el punt d'acollida de l'Ajuntament de Lleida pels treballadors de la fruita; "és tapar-los amb una manta"

És el gran debat social anual de Lleida, i encara no està resolt. La campanya agrícola, que aquest mes de maig comença amb la collita de la cirera i del préssec pla al baix Segrià, i l'aclarida dels arbres, necessita 45.000 persones a les comarques lleidatanes, des de ara al maig i fins a setembre.

Segons les previsions d'Unió de Pagesos, 30.000 persones al camp, i 15.000 a les cambres de fruita, "això abans de les pedregades. Ara bé, la feina es manté, perquè la fruita malmesa també s'ha de recollir", afegeix Jaume Gardenyes del sindicat agrari.

La necessitat de mà d'obra, amb un període de temps limitat als mesos d'estiu, provoca l'arribada de treballadors amb l'esperança de trobar feina al camp lleidatà. I aquesta presència difícil de quantificar, obliga a disposar d'allotjaments i serveis per acollir a milers de persones.

La majoria de contractacions es repeteixen a cada collita, i el pagès habilita un espai a les seves finques que servei d'allotjament, com és el cas del Marc Vives, un pagès de l'Horta de Lleida, "contracto entre 8 i 12 persones. Sempre són les mateixes, que venen de la campanya de Múrcia o Andalusia, i tinc allotjament propi", un perfil força habitual.

Però, la situació és diferent per les persones que venen a Lleida, sense cobertura d'un contracte i estan a l'espera de la contractació. Sense recursos encara, el debat social i polític a Lleida és la seva ubicació i la gestió de recursos de suport.

L'Ajuntament de Lleida, governat pel PSC, va temptejar, i fins i tot anunciar, que aquest any l'espai d'acollida seria un hotel, que ara està tancat, ubicat a l'estació de tren que hi ha al centre de Lleida.

Finalment, segons la versió de l'Ajuntament, es va fer marxa enrere perquè ADIF, propietària de la titularitat de l'immoble, no podia garantir l'obertura de l'hotel per l'ús de punt d'acollida, durant tota la campanya d'estiu. Tor va fer un gir de 180 graus a finals del mes d'abril

Per tant, l'Ajuntament de Lleida ha decidit repetir amb la ubicació dels últims anys; habilitar el pavelló 3 de Fira de Lleida, ubicat als Camps Elisis, com a centre d'acollida, per les persones que arriben a Lleida sense allotjament. El pavelló serà operatiu a partir del mes de juny, i tancarà depenent de la campanya i de les persones que hi hagi a finals del mes d'agost.

"És tapar-los amb una manta i res més. Es vol allunyar el problema"

El director general de la Xarxa d'Entitats Cristianes d'Acció Caritativa i Social del Bisbat de Lleida, Joan Carles Nicuesa, es mostra molt critica amb aquesta solució," crec que han posat una manta a sobre, és tapar-los i res més. Jo crec que donen el recurs que van donar l'any passat, que és el de la Fira, molt malament perquè concentren, tota la problemàtica en un sol lloc apartat. Així la gent no té consciència del problema, com si fos de l'ajuntament i quatre més. És com dir que l'administració és la mama i la mama ha de donar el recurs", exposa Joan Carles Nicuesa.

La solució a aquest tema, segons Nicuesa, passaria per "descentralitzar" l'atenció en diferents pisos de la ciutat i per fer "pedagogia" a la ciutadania.

La Xarxa d'Entitats Cristianes d'Acció Caritativa i Social del Bisbat de Lleida, agrupa a 14 associacions com són Arrels Sant Ignasi, Càritas, Obra Mercedària, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Obres Socials Maristes de Lleida, Fundació Jericó Lleida, Justícia i Pau Lleida, Fundació Verge Blanca, Associació Esclat Pere Palau, Fundació Magone – Salesians Social, Llars del Seminari, Mans Unides i Grup Sant Andreu de Lleida.