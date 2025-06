Verano Joven 2025: El Ministerio de transporte y movilidad sostenible aplicará descuentos de hasta el 90% para que los jóvenes viajen por España y Europa

¡Ey, jóvenes viajeros! Si tienes entre 18 y 30 años y estás planeando una escapada este verano, ¡estás de suerte! El programa Verano Joven 2025 vuelve con fuerza, ofreciendo descuentos de hasta el 90% en transporte público para que explores España y Europa sin que el bolsillo se resienta.

Desde trenes de alta velocidad hasta autobuses y pases Interrail, este plan del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es perfecto para que aproveches el verano al máximo.

¿Quieres saber cómo funciona, qué requisitos necesitas y cuánto te puedes ahorrar?

Primero, vamos con lo básico: ¿quién puede beneficiarse? Si naciste entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007, es decir, si tienes entre 18 y 30 años, ya cumples el requisito de edad.

Además, debes tener nacionalidad española o residencia legal en España (si eres extranjero, con un NIE válido basta). ¡Y no hay más complicaciones! Este programa está pensado para que los jóvenes, ya sean estudiantes, trabajadores o aventureros, puedan moverse sin gastar una fortuna.

Ahora, hablemos de los descuentos

Trenes de media distancia (convencional y ancho métrico): ¡90% de descuento en billetes sencillos y de ida y vuelta! Esto es ideal para rutas cortas, como de Barcelona a Tarragona o de Madrid a Toledo.

Trenes Avant: 50% de descuento en billetes sencillos y de ida y vuelta. Perfecto para trayectos un poco más largos, pero no de alta velocidad.

Trenes de alta velocidad (AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed, Ouigo, Iryo): 50% de descuento, con un máximo de 30 euros por billete. Por ejemplo, un viaje en AVE de Barcelona a Madrid que suele costar 60 euros te puede salir por solo 30. ¡Un chollo!

Autobuses regulares de competencia estatal (como los de Alsa): 90% de descuento en billetes sencillos y de ida y vuelta. Esto aplica a rutas entre comunidades autónomas, como de Girona a Valencia.

Interrail Global Pass (10 días en 2 meses): 50% de descuento si lo compras a través de Renfe. Ideal para quienes quieran recorrer Europa en tren.

¿Cómo consigues estos descuentos?

Es súper fácil. Tienes que registrarte en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Necesitarás tu DNI o NIE, nombre completo, fecha de nacimiento, municipio de residencia, correo electrónico y número de teléfono.

Una vez te inscribes (al menos 24 horas antes de comprar tu primer billete), recibirás un código personal e intransferible por SMS o email.

Este código lo usas al comprar tus billetes en las webs de Renfe, Alsa, Ouigo, Iryo o cualquier otro operador participante. Ojo, algunas empresas pueden cobrar hasta 1 euro por gastos de gestión por billete.



Los descuentos estarán disponibles para viajes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025, así que tienes todo el verano para planificar tus aventuras.

Ya sea una escapada a la playa en la Costa Brava, una ruta cultural por Sevilla o un viaje épico por Europa con Interrail, este programa te lo pone fácil. Además, si eres de Renfe Más, por cada dos viajes con descuento, ¡puedes conseguir un código para un viaje gratis en los tres meses siguientes (hasta el 31 de diciembre de 2025) en trenes y horarios seleccionados.

Un par de cosas importantes: el código es personal, así que no intentes pasárselo a un amigo, porque si acumulas más de seis usos indebidos (como no cancelar un viaje con al menos 24 horas de antelación), te pueden retirar el código y no podrás volver a registrarte. También, en trayectos de bus cortos, algunas empresas permiten cancelaciones con menos tiempo, así que revisa las condiciones.

¿Por qué mola tanto este programa?

No solo te ahorras un dineral, sino que también fomenta el uso de transporte público, que es mucho más sostenible que ir en coche.

En 2024, más de 1,4 millones de jóvenes aprovecharon estos descuentos, con rutas como Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia entre las más populares. Este año, con una inversión de unos 100 millones de euros, el Gobierno espera que aún más jóvenes se suban al tren (o al bus) para descubrir nuevos destinos, visitar a la familia o ir a festivales.

Así que, ya sabes, si estás en Cataluña o cualquier parte de España, regístrate, coge tu código y empieza a planear tu verano. ¿Un fin de semana en Mallorca? ¿Una ruta por los pueblos de Aragón? ¿O tal vez un Interrail por París, Berlín y Ámsterdam? ¡El límite es tu imaginación! ¿Te animas? Cuéntame en los comentarios qué destino tienes en mente.