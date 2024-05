Tres hospitales de Barcelona amenazan con para la actividad: "Aquí nadie cumple"

Los auxiliares de enfermería, enfermeras y celadores de los hospitales Vall d'Hebron, Bellvitge y Can Ruticesarán su actividad el próximo miércoles 8 de mayo a modo de protesta por sus condiciones laborales.





Los trasplantes quedarán en el aire durante 24 horas en las que solo se llevarán a cabo los más urgentes





El parón durará 24 horas y se movilizarán unos 70 trabajadores. Como consecuencia, solo se llevarán a cabo los trasplantes de prioridad cero, los cuales afectan a los pacientes con más urgencia e imposibilidad de espera.

Desde los tres centros hospitalarios, que pertenecen alInstitut Català de la Salut (ICS), exigen una mejor remuneración y la unificación de los salarios de todos los hospitales que forman parte del ICS.





Los enfermeros aseguran que la protesta no supone ningún tipo de ilegalidad, pues no cobran las guardias localizadas, sino un plus de noche.

Enla empresa pública manifiestan que no han recibido ninguna convocatoria de huelga ni preaviso y que, por lo tanto, esperan que se garanticen unos mínimos.

Sin embargo, también han dejado claro que ya están trabajando para mejorar el modelo de pago a enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores.

El personal hospitalario, por su parte, ha puesto de relieve que, si les aseguran que cobrarán las guardias localizadas, anularán el parón





Entre el Hospital Vall d'Hebron, Bellvitge y Can Ruti hacen 15 trasplantes diarios





Un mejor salario y unificado

La principal demanda de los trabajadores es una remuneración más alta por las guardias, pues muchas veces trabajan durante 24 horas y el plus que reciben aparte es bajo.

Además, exigen un salario unificado para todos los hospitales pertenecientes al ICS. En Bellvitge y Can Ruti, por ejemplo, cobran menos por las guardias que en Vall d'Hebron.





Pese al intento de diálogo continuo y las múltiples propuestas que los hospitales han hecho al ICS, nunca se ha llegado a ningún acuerdo ni ha habido un acercamiento de posturas.

Por esta razón, el miércoles saldrán a protestar y dejarán el servicio bajo mínimos. Vall d'Hebron, Can Ruti y Bellvitge hacen unos 15 trasplantes cada día entre los tres. Los trasplantes que no estén considerados urgentes se deberán aplazar.