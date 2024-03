La tragedia laboral para los mayores de 50 años: "Envié 1.100 currículums en 6 meses"

La biografía laboral de Ana Muñoz, periodista de 62 años, incluye haber sido directora del Diari de Tarrasa durante más de tres décadas.

La crisis del 2010, la obligó por responsabilidades de su cargo a despedir a la mitad de la plantilla de periodistas.





La experiencia es un factor positivo, pero el mercado laboral desdeña esta opción y opta en las selecciones de personal por perfiles más jóvenes





El desgaste acumulado en una época muy dura, le llevó a renunciar a su trabajo.

Empleada desde los 18 años, Ana Muñoz tenía que afrontar un nuevo desafío, estaba en el paro y quería reengancharse en el sector de la comunicación.





La experiencia es un factor positivo, pero el mercado laboral desdeña esta opción y opta en las selecciones de personal por perfiles más jóvenes





Seleccionaba las ofertas, y se dirigía donde consideraba que tenía reales posibilidades de contratación, la cifra impresiona.

"Envíe 1.100 currículums y solo me contestaron 40 empresas. Me pedían más información y llegué a realizar 3 entrevistas, pero al final me decían que habían encontrado mejores opciones, ya por el punto de vista económico, como sobre todo por un tema de edad.





La experiencia es un factor positivo, pero el mercado laboral desdeña esta opción y opta en las selecciones de personal por perfiles más jóvenes





Una graduación universitaria de más de 20 años, falta de presencia activa en redes sociales, enviar un curriculum extenso a causa de la edad, penaliza para buscar un nuevo trabajo, y acceder de nuevo al mercado laboral.