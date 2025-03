Dónde ha tocado el sorteo Extra Día del Padre de la ONCE 2025: Esta es la ciudad afortunada

El sorteo del día del padre de la ONCE es uno de los más esperado

Este miércoles 19 de marzo, mientras los padres en España eran felicitados, aunque algún olvido habrá habido, la ONCE celebró su sorteo Extra Día del Padre. El gran premio: 17 millones de euros antes de impuestos para un único cupón, aquel que acertara los cinco dígitos en el orden exacto y con la serie premiada

El ganador número de esta fortuna ha sido el 29491, con la serie 16. La suerte ya ha hecho su trabajo y la web oficial, JuegosONCE, es la encargada de desvelar el lugar donde la fortuna no solo ha sonreído, sino que ha estallado en carcajadas este Día del Padre.

Apenas media hora después del sorteo, la ONCE confirmaba que los 17 millones de euros habían caído en Valencia, una ciudad que, además de estar en plena celebración de las Fallas, recibe así una gran alegría tras los duros meses de recuperación por la Dana que la golpeó en octubre pasado.

La Historia del Sorteo del Día del Padre de la ONCE: Tradición y Fortuna

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE es uno de los más esperados y celebrados por los españoles y latinoamericanos, tanto por la generosidad de sus premios como por su vínculo con una de las festividades más entrañables del año.

Este sorteo, que coincide con el 19 de marzo, día de San José, se ha convertido en una tradición que celebra la figura paterna, mientras ofrece una oportunidad única para cambiar la vida de los afortunados ganadores.

La ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, comenzó a organizar sorteos de lotería en 1985, y desde entonces ha ido creciendo hasta convertirse en una de las instituciones más importantes del país, tanto por su trabajo social como por la oferta de sus juegos. El Sorteo Extraordinario del Día del Padre fue incluido en el catálogo de sorteos especiales, junto a otros de gran renombre como el de Navidad o el del Niño.

Cada 19 de marzo, la ONCE ofrece un premio principal que suele superar los 15 millones de euros, lo que atrae a millas de jugadores que ven en él la posibilidad de obtener una suma considerable que les cambie la vida.

Este sorteo tiene una mecánica sencilla pero emocionante: un único cupón premiado con los cinco dígitos correctos y en el orden exacto es el que se lleva el gran premio, que varía entre los 15 y 17 millones de euros antes de impuestos.

La serie premiada también es un factor clave en el resultado, lo que hace que los jugadores deben estar atentos a todos los detalles para asegurarse de tener el boleto correcto.

A lo largo de los años, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre ha dejado muchos momentos de alegría, pero también de sorpresa. Las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia han sido los epicentros de la fortuna, aunque no es raro que el premio caiga también en localidades más pequeñas, haciendo de cada sorteo una espera llena de expectativa para todos los rincones de España.

Los Números Más Premiados

A lo largo de la historia del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE, algunos números han repetido la suerte de resultar ganadores en más de una ocasión. Aunque no existe una tendencia estricta que garantice que ciertos números sean más afortunados que otros, algunos patrones han surgido en los últimos años. Según los datos ofrecidos por la ONCE, los números 10.000 y 29.000 han sido algunos de los más premiados en este sorteo a lo largo de su historia.

El número 29.000, por ejemplo, ha dado la suerte en varias ediciones del sorteo, lo que ha hecho que muchos jugadores lo consideran como un número de la suerte. En otras ediciones, números cercanos al 19, como el 19.000, también han sido afortunados, haciendo de este conjunto de cifras una referencia para los apostadores más supersticiosos.

Sin embargo, el sorteo no se basa en supersticiones, sino en el azar puro. Cada año, el número premiado es una sorpresa para todos, y los premios caen sin distinción, haciendo que el sueño de ganar el gran premio sea igualmente accesible para todos los participantes.

Un Sorteo de Emoción y Esperanza

El Sorteo del Día del Padre de la ONCE no solo es una oportunidad para ganar grandes premios, sino que también es una tradición que une a los españoles y muchos latinoamericanos en torno a la celebración de la figura paterna. A lo largo de los años, los premios han sido un rayo de esperanza para aquellos que atraviesan momentos difíciles, como ha sucedido en ciudades como Valencia, que ha recibido el gran premio justo en pleno proceso de recuperación tras los efectos de la Dana.

Así, año tras año, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre sigue siendo una cita ineludible para todos aquellos que sueñan con un futuro mejor y con la suerte de celebrar esta fecha con una fortuna inesperada.