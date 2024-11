Se suspenden las clases y se restringe la movilidad en cinco comarcas de Tarragona por la DANA

Núria Parlon, Consejera del Interior de la Generalitat de Cataluña, ha anunciado una restricción de la movilidad que afectará el miércoles a cinco comarcas de Cataluña. En ellas se suspenderán las clases y toda actividad que no entre dentro del marco de servicios esenciales. Estas comarcas son el Tarragonès, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Baix Camp.

La consellera ha anunciado que, en estas comarcas, la población recibirá en sus teléfonos móviles una notificación de Protección Civil en forma de alarma alertando de un riesgo por acumulación de lluvias de 100 litros por metro cuadrado y que estará activa entre las seis de la mañana del miércoles y medianoche.

Entre las restricciones, aprobadas en una resolución del departamento, se decreta la suspensión de la actividad educativa, universitaria, deportiva, de los centros adscritos a las universidades y centros de investigación, así como el cierre de establecimientos no esenciales, por lo que se contempla la posibilidad de teletrabajar.

Salud recomienda reprogramar la atención no urgente en las comarcas afectadas

Debido a esta resolución, los usuarios deberán recibir nuevas citas para visitar asistenciales, pruebas complementarias e intervenciones quirúrgicas que no se realicen este miércoles. No está incluida en esta resolución la atención urgente, la atención oncológica, la diálisis y la actividad quirúrgica, que seguirán su actividad habitual, así como la actividad programada que no sea de forma presencial. Asimismo, la Conselleria del Interior de la Generalitat ha acordado la restricción de la movilidad que no sea imprescindible, respondiendo a causas de fuerza mayor o para servicios esenciales.