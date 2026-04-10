Se subasta una guitarra histórica de Noel Gallagher

El universo del britpop vuelve a ser noticia con la próxima subasta de una pieza que promete atraer a coleccionistas de todo el mundo. Se trata de una guitarra Epiphone EJ-200, firmada por Noel Gallagher y utilizada durante la composición del mítico álbum (What’s the Story) Morning Glory?, uno de los discos más influyentes de los años noventa.

La subasta tendrá lugar en Londres, donde la casa especializada ha presentado el instrumento como “una pieza excepcional en estado impecable”. Según los expertos, esta guitarra acompañó a Gallagher en la creación de algunas de las canciones más emblemáticas de Oasis, como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova, temas que continúan siendo himnos generacionales.

La Epiphone EJ-200 es conocida por su sonido cálido y su cuerpo de gran tamaño, características que la convirtieron en una herramienta ideal para el proceso creativo del músico. Aunque Gallagher ha utilizado numerosos instrumentos a lo largo de su carrera, esta guitarra destaca por su estrecha relación con una etapa clave en la historia del rock británico. Fuentes cercanas al artista señalan que, durante las sesiones de composición en Manchester, este modelo era uno de sus favoritos para desarrollar ideas y melodías iniciales.

El anuncio de la subasta ha generado un notable interés internacional. Participantes de Europa, Estados Unidos y Japón ya han mostrado su intención de pujar, y los organizadores anticipan que el precio final podría superar ampliamente las expectativas. Aunque otros instrumentos vinculados a Noel Gallagher han salido al mercado en ocasiones anteriores, pocas piezas poseen una carga histórica tan significativa.

Para los seguidores de Oasis, esta subasta representa una oportunidad única de acercarse a un capítulo irrepetible de la música contemporánea. El álbum (What’s the Story) Morning Glory? no solo consolidó a la banda como un fenómeno global, sino que definió el sonido de toda una generación. Ahora, una parte de ese legado vuelve a escena, lista para encontrar un nuevo hogar.