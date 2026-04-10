La Generalitat impulsa la vivienda joven y una histórica rebaja fiscal para las familias

La diputada autonómica, Noelia Císcar, y el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, han detallado en una entrevista en COPE Dénia Marina Alta las principales iniciativas del gobierno valenciano. Entre ellas destacan el Plan Vive de acceso a la vivienda, un paquete de deducciones fiscales para los ciudadanos y los avances en la gestión de residuos en la comarca de la Marina Alta.

Plan Viu: 10.000 viviendas para la Comunitat

La vivienda se ha convertido en un pilar fundamental para el gobierno de la Generalitat. Según ha explicado Noelia Císcar, el Plan Vive es una iniciativa ambiciosa para construir 10.000 viviendas asequibles durante la legislatura, de las cuales casi 5.000 ya son una realidad en más de 300 municipios adheridos. Císcar ha señalado que el anterior gobierno del Botànic "no es que hiciera cero viviendas, sino que ni siquiera existía un plan estratégico".

Sin viviendas no hay hogares, sin hogares no hay proyectos y sin proyectos no se avanza" Noelia Císcar Diputada autonómica

El plan busca dar respuesta a la dificultad de los jóvenes para independizarse, con alquileres y precios de compra casi imposibles. Para ello, se han activado ayudas como la reducción del ITP al 6% y, sobre todo, los avales del IVF, que cubren el 20% del valor de la vivienda que no financia la hipoteca. "Sin viviendas no hay hogares, sin hogares no hay proyectos y sin proyectos no se avanza", ha afirmado la diputada.

Por su parte, José Ramón González de Zárate ha añadido que el presidente Carlos Mazón ha propuesto una modificación para que los suelos de uso dotacional sin utilizar por los ayuntamientos puedan destinarse a la construcción de más viviendas. "No solamente van a ser las 10.000 viviendas que hemos dicho de plan vive, sino que vamos a poner a disposición de todos los municipios la posibilidad de usar suelos que están totalmente parados", ha asegurado.

En la Marina Alta, municipios como Xàbia ya han avanzado en la cesión de suelo para el plan. González de Zárate ha hecho un "llamamiento en positivo" a otros ayuntamientos como Benissa, Calp, Dénia, El Ràfol d'Almúnia, El Verger, Murla, Pego, Teulada y Tormos para que agilicen los trámites de cesión y la construcción de viviendas pueda comenzar cuanto antes.

Nuevas deducciones para aliviar la economía familiar

En plena campaña de la renta, Noelia Císcar ha destacado las novedosas deducciones fiscales impulsadas por la Generalitat. Los ciudadanos podrán deducirse hasta un 30% de gastos (con un límite de 100 a 150 euros) en conceptos como salud bucodental, compra de gafas, atención a enfermedades raras o crónicas, salud mental y la práctica deportiva, como la inscripción en el gimnasio.

Como novedad, también se incluyen los gastos relacionados con la música, como la compra de instrumentos o las clases en conservatorios. Además, se han ampliado los límites de renta para acceder a estas ayudas, que ahora llegan hasta los 60.000 euros en declaraciones individuales. Gracias a estas medidas, la Comunitat Valenciana ha pasado a ser la región con mayores deducciones fiscales de España.

La filosofía, según Císcar, es que "donde debe estar el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos". A estas ayudas se suman otras medidas ya vigentes, como la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la eliminación de la tasa turística y la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, tal como ha recordado González de Zárate.

La Marina Alta, referente en gestión de residuos

José Ramón González de Zárate ha calificado de "requetepositivo" el balance de su gestión al frente del Consorci Mare. Ha destacado la ampliación de la red a siete ecoparques móviles, la apertura de instalaciones fijas como la de Pedreguer y, como primicia, ha anunciado un acuerdo con Baersa para ceder la planta de transferencias de Dénia y convertirla en una gran planta de tratamiento de residuos.

El presidente del consorcio considera que la Marina Alta es un referente en concienciación ciudadana sobre el reciclaje, superando a la Marina Baixa. "La gente está concienciada, pero desde las administraciones tenemos que acercar los ecoparques, las islas ecológicas y los contenedores para que tengan la posibilidad de poder separar", ha afirmado.

Entre los retos futuros, ha mencionado la aplicación de bonificaciones de hasta 100 euros en la tasa de basura para quienes reciclen, la apertura de una planta de voluminosos para dar una segunda vida a muebles y enseres, y el fomento de la educación ambiental. Su objetivo es claro: "que la Marina Alta sea un referente en el tema de separación y de medio ambiente".