Jerez estrena Aula Gastronómica, una aportación del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez en plena Capitalidad Española de la Gastronomía

El Consejo Regulador de las DD.OO. Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez ha acogido hoy la presentación oficial de su nueva Aula Enogastronómica. Este espacio nace con el objetivo de potenciar la formación y la divulgación de la versatilidad de los vinos del Marco, consolidando su papel fundamental en la cultura gastronómica internacional.

El proyecto DipuInnova de adecuación y equipamiento de la Nueva Aula Enogastronómica, ha sido posible gracias a la financiación de la Diputación de Cádiz, a través de su área de Planificación, coordinación y desarrollo estratégico. Las nuevas instalaciones cuentan con mobiliario y equipamiento técnico de cocina de vanguardia para el desarrollo de experiencias sensoriales y pedagógicas de alto nivel.

Consejo Regulador Aula Enogastronómica

César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, ha subrayado que este espacio “nace con la vocación de acercar aún más los vinos de Jerez al consumidor, poniendo el foco en su enorme versatilidad gastronómica”. Asimismo, ha señalado que “la creación de este aula es un paso estratégico para usar la gastronomía como vector de comunicación de nuestros vinos”.

Almudena Martínez del Junco, presidenta de la Diputación de Cádiz ha puesto de manifiesto el firme compromiso de la Diputación de Cádiz con la promoción de los sectores estratégicos de la provincia. En este sentido, se ha expresado el apoyo permanente que la institución provincial brindará a todas aquellas iniciativas que el Consejo Regulador ponga en marcha con el objetivo de fomentar la cultura vitivinícola y potenciar la proyección de los vinos de Jerez dentro del marco provincial.

Consejo Regulador Los presidentes de Diputación y Consejo Regulador en la inauguración del Aula Enogastronómica

Por su parte, Doña María José García Pelayo, Alcaldesa de Jerez, ha puesto en valor la relevancia de este hito para la ciudad, especialmente en un año en el que Jerez ostenta la Capitalidad Española de la Gastronomía, reforzando el liderazgo del municipio como referente enológico mundial.

Durante el evento, la institución ha anunciado el próximo inicio de su ciclo de actividades formativas, que arrancará el próximo mes de mayo. La nueva Aula Enogastronómica permitirá ampliar la oferta de seminarios, talleres y encuentros profesionales diseñados para sumilleres, periodistas y hosteleros. Aunque el Consejo mantiene su actividad digital en www.sherryacademy.org, este nuevo espacio físico permite potenciar la formación presencial, la más apreciada por los profesionales del sector.

Tras la presentación, las autoridades y asistentes han realizado una visita institucional por las nuevas dependencias para conocer de primera mano el espacio y su innovador equipamiento técnico.

La jornada ha concluido con un jerez de honor acompañado de varias estaciones de maridaje con diferentes bocados diseñados especialmente para demostrar la capacidad de los Vinos de Jerez y la Manzanilla para elevar cualquier propuesta culinaria, celebrando así la riqueza que define este año de capitalidad gastronómica para Jerez.