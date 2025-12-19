Los sindicatos anuncian huelga en los centros educativos de Cataluña el 11 de febrero

COPE
Montse Rodríguez

Barcelona - Publicado el

1 min lectura

 Los sindicatos educativos han anunciado huelga en los centros el 11 de febrero en el marco de un ciclo de paradas y movilizaciones. Así lo han anunciado USTEC, Profesores de Secundaria, CCOO, CGT y UGT al salir de la primera reunión con el Departamento de Educación para negociar la mejora de las condiciones laborales.

Las organizaciones harán una primera movilización el 24 de enero para dar el pistoletazo de salida a una serie de protestas. Los sindicatos critican que la consejería no los ha hecho ninguna propuesta concreta en el ámbito de la mejora salarial a través del complemento específico. Reclaman 473 euros para todo el personal laboral. Por otro lado, Educación les ha comunicado que, finalmente y, al contrario del que había anunciado hace unos meses, este curso no convocará el concurso de traslados autonómico.

ENCIERRO EN El departamento  

El anuncio de huelga llega después de las últimas movilizaciones y del encierro que los sindicatos hicieron en el departamento hace pocos días. Una quincena de personas durmieron varios días en el edificio, para reclamar respuestas concretas al departamento. A pesar de que se llegó a un acuerdo para establecer un calendario de negociaciones, finalmente, el primer encuentro ha acabado con este anuncio de huelga.

