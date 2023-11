Shakira reconoce el fraude fiscal y pacta una pena de 3 años de prisión que no cumplirá

La defensa legal de Shakira ha llegado a un acuerdo de conformidad que pone fin al proceso penal por 2012-14 en materia tributaria en España.

El equipo legal, consciente del desgaste y el tiempo que este proceso supone para una cantante de prestigio internacional como Shakira, ha alcanzado un acuerdo económico con la acusación con el fin de poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante.

"Prefiero no hipotecar mi tranquilidad"

A pesar de todos los esfuerzos por defender su inocencia, el proceso penal y la presión de la Agencia Tributaria durante estos cinco años han generado para la artista una enorme pérdida de tiempo y recursos; y Shakira ahora siente la necesidad de priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos:

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión." explica Shakira "Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante." afirma la cantante.

La cantante colombiana Shakira ha reconocido este lunes que cometió fraude fiscal del 2012 al 2014 por valor de unos 14,5 millones de euros y ha aceptado una pena de tres años de prisión, que no cumplirá y sustituirá por una multa.

Shakira ya ha pagado todo el importe defraudado y un 50% más de penalización. La fiscalía le pedía inicialmente 8 años y 2 meses de prisión para defraudar 14,5 MEUR entre el 2012 y el 2014 en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio, además de 23,7 millones de multa y 18 años y un mes sin recibir incentivos fiscales.

La sentencia establece que Shakira simuló que vivía fuera de España cuando ya vivía en Barcelona con el futbolista del Barça Gerard Piqué.

"He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?” explica Shakira.

Hacienda considera que vivió en España más de 183 días

Según la fiscalía, Shakira vivía en Barcelona desde el 2012 y desde febrero del 2013 lo hacía en Esplugues de Llobregat, en una casa que compró junto con Piqué a través de una sociedad de inversiones el mayo del 2012.

El hijo grande de los dos nació el 2013. La cantante viajaba a menudo al extranjero por motivos profesionales, pero con estancias muy cortas, excepto en los Estados Unidos, donde hizo de jurado en el programa televisivo 'The Voice', y se estuvo 61 días, 118 días el 2013 y 117 días el 2014. Una vez acabadas sus actividades profesionales y de ocio, Shakira volvía a España, dice el escrito del fiscal, que considera que las ausencias eran "esporádicas".

De hecho, calcula que estuvo en el estado 242 días el 2012, 212 el 2013 y 243 el 2014, y añade los viajes en el extranjero porque no considera que fueran para residir en otro país, sino simplemente viajes de trabajo u ocio.

Por eso, Hacienda considera que Shakira residió todos los días del año en España, muchos más de los 183 establecidos como mínimo para tributar, y por eso tenía la obligación de tributar "por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiera producido y fuera qué fuera la residencia del pagador". También tenía la obligación de tributar por todo su patrimonio, independientemente del sitio donde se encontrara o donde se hubiera generado.

La cantante, según la fiscalía, era consciente que tenía que tributar en España, pero utilizó un entramado societario creado años antes y que no modificó sustancialmente para evadir impuestos.

Así, formalmente eran las sociedades las que figuraban como titulares de las percepciones de las rentas y el patrimonio, en lugar de figurar ella misma, que solo figuraba en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, donde de forma indirecta iba a parar la mayor parte de la renta, de la cual dispuso en beneficio propio.

Sociedades repartidas por todo el Mundo

El escrito de fiscalía enumera 14 sociedades con sedes en Holanda, Malta, Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos, Panamá, Islas Caimán, Barcelona y Madrid. Cuatro de estas entidades cobraban los ingresos procedentes de su carrera musical y de publicidad.

El dinero que cobraban algunas de estas empresas por los derechos de autor, imagen y otras de la cantante eran transferidos a otras empresas simulando servicios o créditos. Las sociedades no tenían ni medios materiales ni humanos para hacer ninguna actividad y los gastos que tenían eran los pagos a despachos especializados en la administración de este tipo de empresas.

La única relación que Shakira tenía con las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá o Luxemburgo era el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional.

La acusada, con la colaboración y asesoramiento de determinados profesionales, realizó acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados 'tax rulling', para fijar condiciones específicas y privilegiadas de tributación.

El primer acuerdo fue firmado el 2008, el segundo el agosto del 2012 y lo tercero el diciembre del 2013. Estos acuerdos produjeron una tributación fiscal mínima que llegó al 2% de la renta bruta generada, y permitieron que el 94% de las rentas fueran transferidas a cuentas o sociedades situadas en paraísos fiscales.

No obstante, Shakira no incluyó en los acuerdos todas las sociedades que controlaba directamente o indirectamente, ni todas las rentas percibidas, sino solo las que recibía a través de la única sociedad con sede en Luxemburgo.

Los últimos dos acuerdos con Luxemburgo los subscribió cuando ya vivía en España y no los comunicó a las autoridades estatales, dice la fiscalía.

Por todo esto, Hacienda y fiscalía calculan que del 2012 al 2014 ingresó unos 35 millones de euros por su actividad profesional y otros rendimientos inmobiliarios y bancarios. Habría defraudado 5,6 millones de euros de IRPF el 2012, 3,1 millones en 2013 y 3,4 el 2014, o sea unos 12,2 millones en total.

Un elevado patrimonio

Sobre el Impuesto del Patrimonio, Hacienda calcula que Shakira tenía seis inmuebles, algunos de ellos compartidos, en las Bahamas, Miami, Nueva York, Uruguay, y Barranquilla (Colombia), valorados en 6,3 millones de euros.

La casa de Esplugues, que compartía con Piqué al 50% estaba valorada entre 3,1 y 4,7 millones de euros. Shakira controlaba la mitad de la propiedad a través de una sociedad panameña.

También tenía un avión privado que el 2014 se vendió por 820.000 euros. Además, tenía unos activos financieros de entre 117 y 142 millones de euros.

Por todo esto, y descontando los gastos deducibles, el valor total del patrimonio de la cantante pasó de los 99,4 millones el 2012 a los 117,6 millones el 2014. Por eso, Hacienda calcula que Shakira defraudó a la Agencia Tributaria de Cataluña 999.000 euros el 2012, 526.000 el 2013 y 624.000 el 2014, o sea unos 2,1 millones de euros en total.