El sector de l’oci nocturn ha venut el 70 % de les entrades per Cap d’Any

Els locals d’oci nocturn de Catalunya ja han venut un 60 % de les entrades disponibles per Cap d’Any, una setmana abans de la celebració. El sector té bones expectatives de cara a l’última nit de l’any i preveu una “ocupació mitjana del 90 %”, en una de les nits més importants per a pubs i discoteques. De fet, des de FECASARM calculen que “pot arribar a suposar el 5 % de la facturació anual”.

Preveuen esgotar les entrades anticipades

La compra d’entrades anticipades, especialment en línia, és habitual des de la pandèmia, segons Boades. Amb les dades sobre la taula, el secretari general de FECASARM, preveu que “entre el 28 i el 29 de desembre s’hauran esgotat les entrades anticipades per accedir a les activitats o discoteques més conegudes”. Pel que fa a les taules VIP, Boadas afirma que “se n’han venut el 50 %” i que les que primer s’han escollit són “les més econòmiques”.

Menys festes il·legals per Cap d’Any

FECASARM apunta que enguany s’ha notat un descens de les festes il·legals. Segons detalla el sector, aquestes festes “acostumen a anunciar-se per missatge directe i sense dir l’emplaçament fins que es paga, per evitar que la policia hi intervingui”. Tot i això, Boadas demana a Interior que “controli que totes les activitats tinguin llicènciai també que compleixin amb les obligacions en matèria de seguretat, per evitar incidents”.

Un balanç positiu del mes de desembre

La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) valora molt positivament aquest mes de desembre. Assegura que els locals d’oci nocturn han tingut una bona ocupació tant pel pont i pels sopars d´empreses. Amb tot plegat, el sector preveu que tancar el mes amb una facturació un 5 % superior a la registrada el 2022. “Esperem que això permeti que tots aquests establiments, que van patir tant econòmicament durant la pandèmia, es vagin refent a poc a poc”, afirma el secretari general de FECASARM.