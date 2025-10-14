Rod Stewart y Ron Wood "resucitan" a The Faces

La legendaria banda británica de rock The Faces, conocida por lanzar a la fama a Rod Stewart y Ron Wood, está de vuelta en el estudio de grabación. Según ha confirmado el guitarrista Ronnie Wood, la banda ha estado trabajando en nuevas canciones, aunque admitió que es difícil cuadrar las agendas de todos los miembros.

The Faces se formó en 1969 y se disolvió en 1975 después de lanzar cuatro álbumes de estudio. A pesar de su corta carrera, la banda dejó una huella imborrable en la historia del rock. Ahora, más de 40 años después, Ron Wood y Rod Stewart están trabajando en nuevas canciones junto con Kenney Jones, el baterista de la banda.

Aunque no hay fechas concretas para el lanzamiento del nuevo material, Kenney Jones ha insinuado que están trabajando en un documental sobre la banda, lo que podría ofrecer a los fans una visión más profunda de su historia. Según recientes declaraciones, han grabado alrededor de 11 pistas en los estudios RAK de Londres, y aunque no todas serán parte del álbum, la calidad es prometedora. Se espera que el lanzamiento del álbum se realice en 2026, con una colaboración especial de Jools Holland en una de las canciones.

La noticia de la reunión de The Faces ha generado gran expectación entre los fans, que han estado esperando durante décadas para escuchar nueva música de la banda. Aunque Ron Wood y Rod Stewart han tenido carreras exitosas en solitario y con otras bandas, como The Rolling Stones en el caso de Wood, The Faces sigue siendo una parte importante de su legado.

La reunión de The Faces no es solo una oportunidad para que la banda vuelva a grabar música, sino también para reflexionar sobre su historia y legado. "Siempre estamos subiendo el listón, y milagrosamente, el listón sigue subiendo", dijo Ron Wood en una entrevista reciente. La banda ha estado trabajando en nuevas canciones y están emocionados de poder compartir su música con los fans.