Teruel se prepara para su Cabalgata de Reyes más mágica e inclusiva

La ciudad de Teruel se prepara para recibir a los Reyes Magos el próximo 5 de enero con una cabalgata mágica que contará con un cortejo real de medio millar de personas, 17 carrozas y diez grupos a pie. Según ha informado el Ayuntamiento de Teruel, el desfile arrancará a las 17:30 horas desde el barrio de San León y recorrerá toda la ciudad, manteniendo su apuesta por la inclusión.

Una cabalgata para todos

Como ya ocurrió el año pasado, el primer tramo del recorrido en la calle Santa Amalia se realizará en completo silencio. Esta medida, solicitada por la Asociación Autismo Teruel, busca permitir que los niños con autismo y otras sensibilidades al ruido puedan disfrutar del evento, consolidando a Teruel como un referente en cabalgatas accesibles.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado la importancia de esta iniciativa y ha invitado a ciudadanos y visitantes a unirse a lo que ha descrito como “una gran fiesta para niños y mayores”. Buj también ha agradecido la implicación de todos los participantes que hacen posible la cabalgata “y que sacan una sonrisa a todos los niños turolenses”.

Un gran despliegue por la ciudad

Sus Majestades de Oriente serán recibidos oficialmente a las 17:00 horas por la alcaldesa y otros concejales en el barrio del Carmen. El desfile contará con un gran despliegue, incluyendo 40 vehículos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Bomberos que acompañarán al séquito real.

El séquito partirá a las 17:30 horas desde la calle Tirso de Molina y Santa Amalia, para continuar por la carretera Alcañiz, Ronda Dámaso Torán, el viaducto nuevo, Miguel Servet, José Torán, Avenida Ruiz Jarabo, Playa de Aro, calle Barcelona, y las avenidas Aragón y Sagunto, cruzando de nuevo el viaducto hasta la Ronda de Ambeles.

El concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, ha precisado que durante el recorrido se repartirán 3,5 toneladas de caramelos, 25 kilos de piruletas y 60 kilos de carbón dulce. Suárez ha destacado la “mucha ilusión y esfuerzo” con que el consistorio ha organizado el evento, agradeciendo la colaboración de todas las personas y asociaciones implicadas.

Si reciben algún regalo distinto al que han pedido es porque los Reyes están seguros de que es mejor" Una Paje Real En representación de los Reyes Magos

Una de las pajes reales que ha participado en la presentación ha enviado un mensaje a los más pequeños, recordándoles que se porten bien y se acuesten pronto. Además, les ha transmitido que “si reciben algún regalo distinto al que han pedido es porque los Reyes están seguros de que es mejor” y ha insistido en la importancia de disfrutar de los juguetes y la compañía familiar el día 6.

Actos previos a la gran noche

Dos días antes, el sábado 3 de enero, el Cartero Real visitará Teruel para recoger las cartas de los niños. Partirá a las 17:30 horas desde la plaza Domingo Gascón y recorrerá el centro de la ciudad acompañado por 40 músicos de la Agrupación Musical Ciudad de Teruel, repartiendo también caramelos y pequeños regalos.

Aprovechando la visita del emisario real, la Fundación San Vicente de Paúl y la Asociación Autismo Teruel instalarán mesas informativas en la Plaza del Seminario para dar a conocer su labor social y de apoyo.

La agenda de los Reyes Magos no termina con la cabalgata. Durante la mañana del 5 de enero, visitarán los diez barrios rurales de la capital, y el día 6 por la mañana dedicarán su tiempo a recorrer los centros sociosanitarios y asistenciales de la ciudad.